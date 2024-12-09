Психолог оценила предложение священника отдавать детей в детдома вместо аборта

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И передача новорожденного в детдом, и аборт станут глубокой психологической травмой для матери. Об этом заявила психолог Майя Голубева, комментируя предложение священника Николая Савченко выбирать сдачу ребенка в детский дом вместо аборта для повышения рождаемости. По ее словам, основное решение проблемы в данном случае — ее недопущение посредством контрацепции.
«Аборт или передача малыша в детский дом — это выбор каждой женщины. При этом аборт — это глубокая травма для каждой женщины, которая принимает такое решение. Травму необходимо прорабатывать, а не игнорировать. Но и отдать своего ребенка в детский дом — это тоже травма для матери с точки зрения психологического аспекта. Жить с осознанием того, что твой ребенок брошен — тяжело. Вина будет преследовать многие годы», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.Психолог добавила, что также важно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ребенок, которого отдали в детский дом, отметила она, в будущем может обрести настоящую семью, познать родительскую любовь и заботу.
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