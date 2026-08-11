Психолог назвала главные отличия любви от тревожной привязанности
Психолог Наталья Фомичёва назвала признаки, которые отличают любовь от тревожной привязанности, и объяснила причины отчуждения в парах.
В беседе с «Леди Mail» специалист сообщила, что восстановление доверия, совместные планы и открытость говорят о выходе из кризиса.
«Признаки отчуждения — равнодушие, избегание контакта, отсутствие желания делиться эмоциями или проводить время вместе, появление постоянного раздражения», — отметила эксперт.Фомичёва заявила, что тревожная привязанность проявляется через страх одиночества, ревность и контроль. Любовь же строится на принятии, уважении границ и поддержке. Психолог добавила, что физическое влечение при этом может снижаться из-за стресса, усталости или конфликтов.
«Более того, в тёплых и безопасных отношениях влечение может исчезать, потому что либидо питается непредсказуемостью», — подчеркнула Наталья.Специалист отметила, что эмоциональная близость без секса существует, но для многих важен телесный контакт.