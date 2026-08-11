Психолог назвала главные отличия любви от тревожной привязанности

11 августа 2026, 17:48

Фото: Istock/JenAphotographer

Психолог Наталья Фомичёва назвала признаки, которые отличают любовь от тревожной привязанности, и объяснила причины отчуждения в парах.





В беседе с «Леди Mail» специалист сообщила, что восстановление доверия, совместные планы и открытость говорят о выходе из кризиса.

«Признаки отчуждения — равнодушие, избегание контакта, отсутствие желания делиться эмоциями или проводить время вместе, появление постоянного раздражения», — отметила эксперт.

«Более того, в тёплых и безопасных отношениях влечение может исчезать, потому что либидо питается непредсказуемостью», — подчеркнула Наталья.