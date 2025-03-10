Психолог назвала две главные причины, из-за которых людям тяжело найти вторую половинку

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Семь из десяти россиян, по данным опроса ВЦИОМ, не боятся одиночества. Сорок процентов респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше. Четверть опрошенных считает, что сегодня легко найти себе вторую половину, 63% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» заявила, что в современном мире тяжело найти вторую половину из-за несовпадения целей и ценностей.
По ее словам, за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились, что приводит к нарушению прежних традиций, связанных с построением семьи.
Также она добавила, что сложности с любовным партнерством связаны со страхом в очередной раз ошибиться и испытать боль.
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«Люди, заточенные на создание семьи — это одна категория, другая — абсолютно не заточена. И когда они встречаются, происходит несовпадение, фрустрация (разочарование в плоть до депрессии) неизбежна», —объяснила эксперт.
По ее словам, за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились, что приводит к нарушению прежних традиций, связанных с построением семьи.
«Раньше в 20−25 лет считалось абсолютно нормой, если ты уже женат/замужем, если у тебя есть дети. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — отметила психолог.
Также она добавила, что сложности с любовным партнерством связаны со страхом в очередной раз ошибиться и испытать боль.
«Женщина встречает мужчину, и он говорит, что настроен на все серьезное, а на самом деле для него цель — мимолетные отношения. После нескольких таких случаев женщина может разочароваться в отношениях в принципе. Иногда даже после одного неудачного случая складывается установка, стереотип, что все обманщики, лжецы, никому нельзя верить. И то же самое у мужчин. Люди себя оберегают от боли — это частое явление», — пояснила психолог.
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Анастасия Панченко