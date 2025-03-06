Психолог раскрыла, можно ли доверять партнеру после измены

Фото: iStock/AntonioGuillem
Простить предательство близкого человека для многих является невыполнимой задачей. Браки распадаются, а спустя время партнеры снова находят друг друга и стараются вместе пережить случившиеся.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что люди зачастую ошибаются, думая, что партнер не изменился и будет поступать также.
По ее словам, люди занимаются прогнозированием и додумыванием, что сказывается на психике не очень хорошо.
Она добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, не кидаться в омут с головой.
Читайте также:
Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом
Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской
Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику
«Одна из основных когнитивных ошибок: раз человек уже так делал, то он точно поведет себя так же в следующий раз. Если, допустим, он изменил в прошлых отношениях, то он точно изменит еще раз, когда вы сойдетесь. Но у нас нет хрустального шара, который предсказывает будущее и предупреждает о действиях наперед», — сказала эксперт.
По ее словам, люди занимаются прогнозированием и додумыванием, что сказывается на психике не очень хорошо.
«Брать на себя ответственность за предсказание будущего — очень небезопасно, в первую очередь для психики, потому что мы воспринимаем это как правду, опираемся на нее. А когда это оказывается на самом деле не так, то становится очень больно», — объяснила психолог.
Она добавила, что к возвращению отношений стоит подходить с позиции следователя — доверять фактам, наблюдать, не кидаться в омут с головой.
«Если вы рассматриваете отношения с человеком, то не надо кидаться в омут с головой, но и отвергать категорично тоже не стоит. Нужно понаблюдать, действительно ли человек меняется и ведет себя с вами по-другому. И на основе этих фактов делать выводы», — посоветовала Сальникова.
Читайте также:
Психолог прокомментировала хорошие отношения между Нюшей и Егором Кридом
Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской
Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику
Анастасия Панченко