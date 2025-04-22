Психолог назвала главную опасность для детей «бежевых мам»

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz
Психологи утверждают, что детям «бежевых мам» грозят психологические отклонения. Тренд «Бежевые мамы» заполонил рилсы, шортсы и тиктоки. Для них Каркуша и Степашка из «Спокойной ночи, малыши!» — настоящее зло, потому что они в цветных кофточках. Матери исключают всё яркое и выбирают только нейтральные цвета для всего: одежды, обоев, игрушек.
Президент фонда «Большая семья», педагог, психолог, многодетная мама, эксперт комиссии по материнству и детству ОП РФ, семейный терапевт, кандидат психологических наук Алла Судина в беседе с «Радио 1» заявила, что цвета в развитии ребенка играют важную роль — они стимулируют разные участки головного мозга, в том числе гипофиза.
С помощью цветов, по мнению психолога, идет активизация организма и стимуляция нервной системы ребенка: желтый цвет, например, ассоциируется с солнцем, синий — с небом.
Она предупредила, что в будущем ребенок так или иначе будет видеть разные цвета — даже на улице, и это может нанести ему психологический удар, спровоцировать неожиданные эмоциональные всплески и даже агрессию.
Читайте также:
Какой вред могут нанести своим детям «бежевые мамы» и как с этим трендом связана Ким Кардашьян
Новый тренд в социальных сетях: зачем «матери-сисечницы» кормят взрослых детей грудью и что об этом говорят психологи
Стилист рассказала, как правильно носить джинсы с футболкой
«Здесь нужно понимать, что это идёт выработка гормонов, а от этого зависит обмен веществ, сон. На маленького ребенка можно повлиять цветом, та же красная с синим и желтым погремушка, например. Это все имеет определенное значение для нервной системы, мозгового развития и стабильности», — объяснила эксперт.
С помощью цветов, по мнению психолога, идет активизация организма и стимуляция нервной системы ребенка: желтый цвет, например, ассоциируется с солнцем, синий — с небом.
«Цветовая гамма развивает ребенка. Это все влияет на гормоны. Дети должны реагировать на цвета, учиться их ощущать. Очень важно возбуждение эмоциональной стабильности», — сказала Судина.
Она предупредила, что в будущем ребенок так или иначе будет видеть разные цвета — даже на улице, и это может нанести ему психологический удар, спровоцировать неожиданные эмоциональные всплески и даже агрессию.
Читайте также:
Какой вред могут нанести своим детям «бежевые мамы» и как с этим трендом связана Ким Кардашьян
Новый тренд в социальных сетях: зачем «матери-сисечницы» кормят взрослых детей грудью и что об этом говорят психологи
Стилист рассказала, как правильно носить джинсы с футболкой
Анастасия Панченко