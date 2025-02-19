Какой вред могут нанести своим детям «бежевые мамы» и как с этим трендом связана Ким Кардашьян

Фото: istockphoto / ANNA SUNGATULINA
В социальных сетях активно обсуждают «бежевых мам» — родителей, которые выбирают для детей вещи исключительно нейтральных, приглушённых оттенков. Этот тренд вызывает самые разные реакции: от восхищения до критики. «Радио 1» расскажет, откуда взялась мода на нейтральность и может ли она навредить детям.
Кто такие бежевые мамы
В последние годы в социальных сетях всё чаще обсуждают так называемых «бежевых мам» — родителей, предпочитающих одевать детей в нейтральные, приглушённые оттенки и оформлять детские комнаты в спокойных тонах. Их стиль можно узнать сразу: минимум ярких цветов, деревянные игрушки, лаконичная мебель и одежда в бежевых, молочных и серых оттенках.
В глазах сторонников этот стиль выглядит эстетично и гармонично, а вот критики называют его однообразным и даже странным.
Откуда взялся тренд
Тренд на «бежевых мам» пришёл из западных стран. Популярность этому направлению добавили социальные сети, особенно Instagram* и Pinterest, где эстетически выверенные кадры детских комнат и гардеробов собирают тысячи лайков.
Кроме того, основоположницей «бежевых мам» стала Ким Кардашьян: девушка в видео-формате провела экскурсию по своему дому. Многие пользователи интернета обратили внимание на идеально однотонный дизайн в её апартаментах. Такой минимализм и пастельные тона быстро подхватили другие родительницы по всему миру.
Однако стоит отметить, что сама Ким не придерживается бежевых цветов в одежде своих детей: их часто можно увидеть в ярких и цветных вещах.
Ким Кардашьян (фото: Instagram* / @kimkardashian)
Также молодые мамы начали отказываться от ярких, пёстрых вещей в пользу спокойных цветов, вдохновляясь скандинавским дизайном и философией slow living (медленной жизни).
Почему мамы выбирают бежевый цвет
У этого выбора несколько причин. Во-первых, бежевые и пастельные оттенки кажутся многим родителям более спокойными и благоприятными для ребёнка, так как они не перегружают нервную систему.
Во-вторых, минимализм в детских вещах помогает избежать визуального хаоса и поддерживать порядок. Кроме того, родители, выбирающие бежевую палитру, нередко вдохновляются идеей осознанного потребления и стараются покупать меньше вещей, но более высокого качества.
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Есть и более прагматичные причины: одежда и мебель нейтральных оттенков проще сочетать между собой, а приглушённые цвета позволяют передавать вещи от одного ребёнка другому, вне зависимости от пола.
Более того, бытует мнение, что бежевых и спокойных оттенков придерживаются успешные и состоятельные люди.
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz
Могут ли бежевые мамы быть опасными для детей
Сторонники ярких цветов утверждают, что отказ от насыщенных оттенков может повлиять на развитие ребёнка. Психологи действительно говорят о том, что цвета играют важную роль в эмоциональном и когнитивном развитии малышей.
Например, яркие цвета стимулируют зрение, помогают ребёнку различать оттенки и развивают воображение.
Однако это не значит, что «бежевые мамы» вредят детям — главное, чтобы окружающая среда не была слишком однообразной и ребёнок всё же сталкивался с разными цветами в игрушках, книгах и окружающем мире.
Фото: istockphoto / Martinan
Кроме того, чрезмерное стремление к минимализму может привести к ограничению детского опыта. Если родители сознательно избегают любых ярких игрушек, книг и одежды, это может сузить спектр визуальных и тактильных ощущений ребёнка.
Некоторые специалисты также считают, что приверженность строгой эстетике может привести к повышенной тревожности у самих родителей, которые стараются поддерживать «идеальный» порядок, что может сказаться на атмосфере в семье.
Важно помнить, что ребёнку необходимо разнообразие. Если нейтральная среда компенсируется яркими впечатлениями, эмоциональной вовлечённостью родителей и широким спектром стимулов (разноцветные книги, прогулки, игры с природными материалами), то никаких негативных последствий не будет. Всё зависит от баланса и гибкости в подходе к воспитанию.
За что бежевых мам не любят в интернете
Несмотря на популярность тренда, он вызывает немало критики. В интернете шутят, что дети «бежевых мам» растут в «песочнице приглушённых оттенков» и не знают, как выглядят обычные игрушки. Также эту моду не любят как раз из-за того, что считается, что она может нанести вред детям.
Другие считают этот стиль навязанным и искусственным, созданным исключительно для красивых фото в соцсетях.
Критикуют и дороговизну «бежевого» стиля: качественные минималистичные вещи часто стоят дороже, чем обычные яркие аналоги.
Однако у «бежевых мам» хватает и защитников. Они утверждают, что цвет одежды или мебели никак не влияет на качество воспитания, а минимализм помогает снизить количество лишних вещей в доме и учит детей более осознанному потреблению.
В итоге тренд на «бежевых мам» остаётся популярным, но вызывает споры. Кто-то видит в нём удобный и эстетичный подход к родительству, а кто-то — просто моду, которая со временем пройдёт.
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Дайана Хусинова