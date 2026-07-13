Раскрыта усугубляющая жару в доме летом ошибка

13 июля 2026, 16:54

El Confidencial: Открывание окон днем усугубляет жару в доме летом

Фото: iStock/demaerre

Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом пишет издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.