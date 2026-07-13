Раскрыта усугубляющая жару в доме летом ошибка
Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом пишет издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на ошибку, которую многие допускают при проветривании помещений в летний период. Речь идёт об открывании окон в дневное время, что приводит к попаданию тёплого наружного воздуха внутрь и усугубляет жару.
Чтобы избежать этого, эксперты советуют проветривать комнаты исключительно в ночное время или рано утром, когда температура на улице ниже. Также рекомендуется использовать жалюзи, шторы и ставни для защиты от солнечных лучей, что поможет поддерживать комфортную температуру в помещении в течение дня.
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