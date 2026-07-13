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Раскрыта усугубляющая жару в доме летом ошибка

El Confidencial: Открывание окон днем усугубляет жару в доме летом
Фото: iStock/demaerre

Многие люди совершают одну популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Об этом пишет издание El Confidencial со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на ошибку, которую многие допускают при проветривании помещений в летний период. Речь идёт об открывании окон в дневное время, что приводит к попаданию тёплого наружного воздуха внутрь и усугубляет жару.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют проветривать комнаты исключительно в ночное время или рано утром, когда температура на улице ниже. Также рекомендуется использовать жалюзи, шторы и ставни для защиты от солнечных лучей, что поможет поддерживать комфортную температуру в помещении в течение дня.

Екатерина Коршунова

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