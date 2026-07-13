Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы снизить вес

13 июля 2026, 16:21

Тренер Халимов: газировка, выпечка, соусы и колбасы мешают похудеть

Фото: iStock/eternalcreative

Чтобы начать сбрасывать вес, из рациона следует исключить пищу с «пустыми калориями». Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил фитнес-эксперт, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов.