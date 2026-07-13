Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы снизить вес
Чтобы начать сбрасывать вес, из рациона следует исключить пищу с «пустыми калориями». Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил фитнес-эксперт, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов.
Самый опасный враг для тех, кто только начинает свой путь к здоровому образу жизни, — это жидкий сахар. Сладкие газированные напитки, пакетированные соки и кофе с сиропами могут добавить к вашему дневному рациону до 300-500 килокалорий, не вызывая при этом чувства насыщения. Например, пробежка на беговой дорожке в течение часа сжигает около 400 килокалорий, а один большой латте с карамелью может полностью нивелировать все усилия, затраченные на тренировку. Чтобы избежать этого, замените сладкие напитки на воду с лимоном, чай без сахара или какао на нежирном молоке. Уже через три недели вы заметите, как изменилась ваша фигура, рекомендует тренер.
Также стоит обратить внимание на выпечку, такую как булочки с корицей, круассаны и печенье. Они содержат быстрые углеводы в сочетании с жирами, что ускоряет аппетит и может привести к перееданию вечером, пояснил Халимов. В таких случаях можно выбрать желе с кусочками фруктов, которое содержит всего 60-80 килокалорий, но при этом богато желатином, полезным для суставов и связок, особенно подверженных нагрузкам. Также хорошо утоляют тягу к сладкому запеченные яблоки с корицей и творожные запеканки без сахара, подчеркнул специалист.
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