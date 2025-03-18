Психолог назвала основные симптомы депрессии

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Депрессия — одно из самых известных и «спорных» психических расстройств. По данным ВОЗ, от нее страдает более 264 миллионов человек в мире. При этом в современном пространстве набирает популярность «самодиагностика» этого заболевания.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» назвала признаки, по которым можно заметить первоначальную стадию депрессии.
По ее словам, клинической депрессией можно назвать перечисленные признаки тогда, когда они происходят больше двух месяцев без перерыва.
Она добавила, что даже при особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев.
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«Когда длительно плохое настроение, когда часто беспокоит бессонница, когда апатия и нежелание что-либо делать — даже вставать с кровати. Когда грусть, злость, агрессия и другие негативные эмоциональные состояния», — отметила психолог.
По ее словам, клинической депрессией можно назвать перечисленные признаки тогда, когда они происходят больше двух месяцев без перерыва.
«В современных реалиях люди, как только начинают чувствовать грусть, думают, что у них депрессия, но в 30% это не так. Может, это нормальная реакция психики на, например, усталость. Для здоровой психики нормально испытывать разный спектр эмоций, в том числе негативных», — сказала Сальникова.
Она добавила, что даже при особенно тяжелых стрессовых ситуациях из негативного состояния можно выбраться в течение двух-трех месяцев.
«Нужно пережить горе — это до трех месяцев, а дальше уже требуется внимание специалиста», — заключила психолог.
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Анастасия Панченко