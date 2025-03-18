Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений

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Клинический психолог Дарья Яушева дала советы, как легче всего пережить расставание с партнером.
Эксперт пояснила, что разрыв является большим стрессом для обоих партнеров, а человеческий мозг переживает его практически как физическую утрату. По ее словам, сложнее всего прерывать абьюзивные отношения. Часто, чтобы разорвать такую нездоровую привязанность, необходимо прибегать к помощи специалиста.
В этот период также можно заняться планированием переезда, ремонтом или сделать перестановку в квартире. Кроме того, необходимо общаться с родственниками и друзьями, а не замыкаться в себе.
Тем временем психолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что идеальная разница в возрасте партнеров зависит от нескольких факторов.
По его словам, примерно в 20–30 лет, разница в возрасте более заметна, так как люди находятся на разных этапах своего развития, из-за чего могут часто возникать конфликты и недопонимания.
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«Непросто выходить и из отношений, в которых было много хорошего, — оно всегда будет напоминать о том времени. При этом меньше страдать в паре будут люди, которые сами приняли решение разойтись, а не были поставлены перед фактом», — отметила Яушева в беседе с «Москвой 24».По ее словам, необходимо позволить себе пережить все эмоции, связанные с расставанием: печаль, грусть или злость. Постепенно боль будет ослабевать, подчеркнула специалист.
В этот период также можно заняться планированием переезда, ремонтом или сделать перестановку в квартире. Кроме того, необходимо общаться с родственниками и друзьями, а не замыкаться в себе.
Тем временем психолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что идеальная разница в возрасте партнеров зависит от нескольких факторов.
По его словам, примерно в 20–30 лет, разница в возрасте более заметна, так как люди находятся на разных этапах своего развития, из-за чего могут часто возникать конфликты и недопонимания.
«Если взять более солидные цифры, например 40–50 лет, то в приведенном примере разница выглядит менее значительной и серьезной, ведь оба партнера оказываются независимыми, набравшимися теоретического и практического опыта и смотрящими на многие вещи с учетом имеющегося жизненного багажа», — пояснил Цветков.
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Элина Позднякова