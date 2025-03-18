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Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений

Психолог Яушева: Разрыв — это большой стресс для обоих партнеров
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Клинический психолог Дарья Яушева дала советы, как легче всего пережить расставание с партнером.
Эксперт пояснила, что разрыв является большим стрессом для обоих партнеров, а человеческий мозг переживает его практически как физическую утрату. По ее словам, сложнее всего прерывать абьюзивные отношения. Часто, чтобы разорвать такую нездоровую привязанность, необходимо прибегать к помощи специалиста.

«Непросто выходить и из отношений, в которых было много хорошего, — оно всегда будет напоминать о том времени. При этом меньше страдать в паре будут люди, которые сами приняли решение разойтись, а не были поставлены перед фактом», — отметила Яушева в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, необходимо позволить себе пережить все эмоции, связанные с расставанием: печаль, грусть или злость. Постепенно боль будет ослабевать, подчеркнула специалист.

В этот период также можно заняться планированием переезда, ремонтом или сделать перестановку в квартире. Кроме того, необходимо общаться с родственниками и друзьями, а не замыкаться в себе.

Тем временем психолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что идеальная разница в возрасте партнеров зависит от нескольких факторов.

По его словам, примерно в 20–30 лет, разница в возрасте более заметна, так как люди находятся на разных этапах своего развития, из-за чего могут часто возникать конфликты и недопонимания.

«Если взять более солидные цифры, например 40–50 лет, то в приведенном примере разница выглядит менее значительной и серьезной, ведь оба партнера оказываются независимыми, набравшимися теоретического и практического опыта и смотрящими на многие вещи с учетом имеющегося жизненного багажа», — пояснил Цветков.

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Столичная прокуратура требует возбудить новое уголовное дело в отношении Бориса Акунина*
Прокуратура требует возбудить дело против Акунина* за отсутствие маркировки
18 марта 2025, 11:33

Борис Акунин* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили)*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что речь идёт о статье Уголовного кодекса России об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах.

В течение года Акунина* уже дважды привлекали к административной ответственности за отсутствие необходимой маркировки.

Прокуратура выяснила, что в период с 11 января по 12 марта писатель продолжал публиковать в открытом доступе материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Бориса Акунина* внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 18 декабря 2023 года, после чего 12 января 2024 года Минюст признал его иноагентом. В настоящее время писатель проживает за границей, он неоднократно выступал против проведения СВО, распространял сведения, дискредитирующие российскую армию, а также сотрудничал с иностранными и запрещёнными организациями.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск
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#иноагенты
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«Дурость»: Протоирей Ткачев жестко ответил на призыв депутата носить женщинам мини-юбки
Протоирей Ткачев: призыв носить мини-юбки для повышения демографии — дурость
18 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/igorphoto

Заявление депутата городской думы Тарусы Евгения Руденко о том, что для «повышения демографии» женщинам следует чаще носить мини-юбки, вызвало множество споров. В Московском патриархате такое высказывание назвали молодежным трендовым словом «кринж», отметив, что откровенные наряды не имеют никакого отношения к демографии и традиционным ценностям.
Комментарии людей к этой новости не самые однозначные и адекватные, однако депутат отстаивает свое мнение, говоря, что имеет на это право.

«Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу. Я написал про нормальные отношения ребят и девушек, создание брака, семьи и повышение демографии», — сказал он.

Руденко рассказал, что лично знает девушек-негативных комментаторш, которые в молодости носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.

Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» назвал высказывание депутата дуростью, отказавшись комментировать и разговаривать на этот счет.

«Я эту дурость даже комментировать не буду, извините», — сказал он.

Тем временем в комментариях депутатам мужского пола женщины предлагают ходить без брюк и нижнего белья для «повышения скорости это самой демографии».

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#дети
#призыв
#женщины
#семьи
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#отношения
#депутат
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«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду
Садовод Туманов: запрещенные растения в саду не отличишь от обычных
18 марта 2025, 10:56

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Выращивание некоторых растений на дачном участке может привести к административной или уголовной ответственности. В список запрещенных входят мак снотворный, гармала, мимоза хостилис, декоративный голубой вьюнок и шалфей предсказателей.
Основанием для включения в такой перечень становится наличие в составе растений веществ, которые могут использоваться для изготовления запрещенных препаратов.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что весь этот список запрещенных растений не имеет отношения к реальной жизни обычных людей.

«То, что вы слышите по поводу этого списка, из области теории, это для специалистов. Например, ипомея трехцветная имеет галлюциногенные свойства, но у нас 400 видов этого растения, а запрещенный — это один из тех, который на рынке не представлен. К тому же вы этот вид не отличите от любого другого, это даже ботаник не может сделать, только если по семенам или химическому анализу, но у нас нет таких тестов. И поэтому эта шумиха — пиар отдельных политиков», — сказал эксперт.

По его словам, запрещенные гавайская роза и шалфей предсказателей не растут в России, и постоянное запугивание списками является всего лишь рекламой.

«Мак и каннабис — это одни из немногих, которые легко определяются, и за них теоретически могут привлечь. Правда, мак тоже разных видов бывает и содержание в нем веществ разное. Мак опиумный выращивать у нас нельзя. Остальные виды мака можно. Но, например, из петрушки никакого наркотика не делали и не собирались. Просто было постановление санитарного врача, что семена кудрявой петрушки нельзя использовать для приготовления детского питания, на основании чего 5 лет нам лапшу на уши вешали», — прокомментировал садовод.

Он добавил, что весь список запрещенных растений крутится вокруг теоретических, а не практических вещей.

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#отношения
#семена
#тюрьма
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Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы
18 марта 2025, 10:26

Фото: iStock/Leonid Ikan

В народном календаре 19 марта отмечается Константинов день. Другое его имя — «Константиновы круги». Оно связано с ритуалом, который заключался в том, чтобы обойти по кругу колодцы и утрамбовать снег. Это делалось с практической целью — чтобы в источник не попала грязная талая вода и никто не заболел.
В этот день православные христиане чтят память святых равноапостольных Константина и его мать Елену. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/sedmak

Святой император Константин Великий (306–337), получивший от Церкви именование «равноапостольный», был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего Галлией и Британией. Его мать, святая царица Елена, была христианкой.

После смерти Констанция Хлора Константин был провозглашен императором Галлии и Британии в 306 году. Его первым делом было провозглашение свободы исповедания христианской веры. Противники — Максимиан Галерий на Востоке и Максентий на Западе — ненавидели его, но Константин разбил их в ряде войн.
В 313 году он издал Миланский эдикт о веротерпимости, распространив его в 323 году на всю Римскую империю. После трехсот лет гонений христиане смогли открыто исповедовать свою веру.

Император перенес столицу империи на восток, в Византию, переименовав ее в Константинополь, считая, что только христианство может объединить империю. Он поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников, строил церкви и заботился о духовенстве.

Константин желал найти Животворящий Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу Елену, дав ей полномочия и средства.

В 326 году Животворящий Крест был найден. Царица Елена очистила места, связанные с земной жизнью Господа, от язычества, построила христианские церкви и подарила часть Креста императору. Она также устроила трапезы для бедных и скончалась в 327 году. За свои заслуги она именуется равноапостольной.

Император Константин крестился в конце жизни и умер в 337 году в день Пятидесятницы. Он был похоронен в заранее приготовленной гробнице в церкви Святых апостолов.

Приметы дня


Фото: iStock/Andrey Nikitin

  • Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
  • Лед тонет в реках – год будет тяжелым, неурожайным и несчастливым.
  • Быстро плывущие по небу облака — к оттепели.
  • Дятел стучит. Если в этот день слышен стук дятла, ожидается поздняя весна.

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Что можно делать 19 марта


Фото: iStock/Andrey Nikitin

Утром Константинова дня принято умываться водой из колодца. В этот день вода обладает особой силой, которая приносит здоровье и красоту.

19 марта можно окропить дом водой из колодца. Это действие защитит жилище от злых духов и принесет в него благополучие.

По традиции на Константиновы круги в колодец бросали монеты, чтобы привлечь в жизнь деньги и благополучие.

В этот день было принято проводить банные процедуры, чтобы очистить тело и душу от недугов и печалей. После купания воду выливали под старое дерево.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит распускать слухи, поскольку все негативные высказывания могут обернуться против того, кто их озвучивает.
  2. Не принято в этот день начинать новые дела. Вся новая работа обречена на неудачу.
  3. На Константиновы круги лучше не стричь волосы и ногти. Это может привести к потере удачи и финансового благополучия.
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Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
18 марта 2025, 08:31

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Чтобы добиться увеличения пенсионных выплат, необходимо понимать свои права и механизмы, предусмотренные российским законодательством. Это подчеркнул депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, представляющий фракцию КПРФ.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что довольно часто встречаются случаи, когда пенсия оказывается занижена из-за каких-то ошибок в документах либо упущенных возможностей. Парламентарий также перечислил пять основных способов, позволяющих россиянам увеличить пенсию.

«Необходимо постоянно контролировать правильность учёта трудового стажа, выбрать надёжный и выгодный пенсионный фонд, использовать срочные пенсионные, а также перевести материнский капитал в накопительную пенсию», — сказал Гаврилов.

Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды часто предлагают более высокую доходность за счёт выгодного инвестирования. Здесь следует быть очень внимательными: выбирать надёжные фонды с положительной историей и проверять наличие лицензии Центробанка.

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