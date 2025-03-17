«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)
Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, но, судя по проникновенным постам, отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела и отметила, что это единственный плюс от всего происходящего.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что блогер с детства хотела быть привлекательной и завоевывала внимание окружающих красотой.
По словам психолога, Ирина Пинчук не относится к нарциссичному типу людей, которые порабощают других своей потребностью в восхищении.
Анастасия подчеркнула, что теплая атмосфера принятия и любви в семье Пинчук воспитала в ней уверенность в себе.
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«Мы можем быть артистичными, активными, показывать свои знания, что-то делать для других людей — по-разному привлекать внимание. Привлекательность через красоту — тоже определенный вариант. Глядя на маму Ирины можно сказать, что тяга к красоте у неё в крови, а хорошие отношения с мамой говоряит о том, что показывать себя красиво внутренне одобряемо. То есть это красота не вопреки, не из-за того, что человек себя не принимает, а именно из-за того, что нравится быть красивой, получать комплименты, получать восхищение — истероидный типаж», — пояснила она.
По словам психолога, Ирина Пинчук не относится к нарциссичному типу людей, которые порабощают других своей потребностью в восхищении.
«Такие истероиды, как она, будут делать операции, ходить к косметологу, но очень аккуратно, потому что красота для них имеет большое значение. Подобные персонажи хорошо подходят для участия в телепроектах. Ирина почувствовала это и в 21 год пришла на "Дом-2"», — сказала Кардиакос.Пинчук рассказывала, что с детства хотела пойти на актерское, однако реализовать себя смогла как блогер. Психолог отметила, что Ирина выстроила карьеру на красоте и позитиве, а не на злости и зависти.
«Такие люди часто покоряют большие города. А хирургические вмешательства — это показатель того, что она держится за молодость, юность и красоту. Для нее это важно, потому что так она чувствует свою активность», — объяснила собеседница.
Анастасия подчеркнула, что теплая атмосфера принятия и любви в семье Пинчук воспитала в ней уверенность в себе.
«Её самооценка достаточно крепкая. За счет того, что Ирина прожила ряд прилюдных расставаний ("Дом-2" все-таки дает большую почву для тренировки), ей удастся сохранить свою личность при разводе. А надежный тыл и большая поддержка от семьи даст ей ресурс», — заключила эксперт.
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Анастасия Панченко