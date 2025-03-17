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«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук после неожиданного объявления о разводе с мужем Араем Чобаняном отправилась с друзьями на Мальдивы, но, судя по проникновенным постам, отдых не сильно помогает ей справиться со стрессом. На фоне переживаний она сильно похудела и отметила, что это единственный плюс от всего происходящего.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что блогер с детства хотела быть привлекательной и завоевывала внимание окружающих красотой.

«Мы можем быть артистичными, активными, показывать свои знания, что-то делать для других людей — по-разному привлекать внимание. Привлекательность через красоту — тоже определенный вариант. Глядя на маму Ирины можно сказать, что тяга к красоте у неё в крови, а хорошие отношения с мамой говоряит о том, что показывать себя красиво внутренне одобряемо. То есть это красота не вопреки, не из-за того, что человек себя не принимает, а именно из-за того, что нравится быть красивой, получать комплименты, получать восхищение — истероидный типаж», — пояснила она.

По словам психолога, Ирина Пинчук не относится к нарциссичному типу людей, которые порабощают других своей потребностью в восхищении.

«Такие истероиды, как она, будут делать операции, ходить к косметологу, но очень аккуратно, потому что красота для них имеет большое значение. Подобные персонажи хорошо подходят для участия в телепроектах. Ирина почувствовала это и в 21 год пришла на "Дом-2"», — сказала Кардиакос.
Пинчук рассказывала, что с детства хотела пойти на актерское, однако реализовать себя смогла как блогер. Психолог отметила, что Ирина выстроила карьеру на красоте и позитиве, а не на злости и зависти.

«Такие люди часто покоряют большие города. А хирургические вмешательства — это показатель того, что она держится за молодость, юность и красоту. Для нее это важно, потому что так она чувствует свою активность», — объяснила собеседница.

Анастасия подчеркнула, что теплая атмосфера принятия и любви в семье Пинчук воспитала в ней уверенность в себе.

«Её самооценка достаточно крепкая. За счет того, что Ирина прожила ряд прилюдных расставаний ("Дом-2" все-таки дает большую почву для тренировки), ей удастся сохранить свою личность при разводе. А надежный тыл и большая поддержка от семьи даст ей ресурс», — заключила эксперт.

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Лера Кудрявцева воспользовалась нейросетью и стала жертвой аферистов
Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников
17 марта 2025, 19:40

Лера Кудрявцева (фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева пожаловалась на мошенников. 53-летняя телеведущая рассказала о нейросети, которая списывает у неё деньги.
Ведущая шоу «Звёзды сошлись» на НТВ решила последовать трендам и воспользоваться нейросетью для обработки фотографий. Кудрявцева перешла на сайт «Фотобудка ИИ», на котором изображения преобразуются нейросетью по заданной стилистике.

Однако получить желаемую услугу ей не удалось. Вместо этого она стала жертвой аферистов.

«Наткнулась на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь у меня списывают деньги», – написала Лера в своём Telegram-канале.
Вскоре выяснилось, что телеведущая перешла по реферальной ссылке, которую получила от некоей Евы. Также она отметила, что условия подписки изменились. Изначально было одно разовое списание, а затем оферта была изменена.

«Ну у меня же времени дофига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что?», – возмутилась звезда.
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«Это уже не та дочь, которую я знал»: похудевшая до 43 кг наследница Сергея Астахова борется с анорексией
Дочь Сергея Астахова рассказала о борьбе с анорексией
17 марта 2025, 19:23

Сергей Астахов (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь известного российского актёра Сергея Астахова впервые рассказала о борьбе с анорексией.
Мария стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Она призналась, что расстройство пищевого поведения (РПП) развилось у неё на фоне жёсткой диеты. Впервые проблемы с питанием возникли у девушки в 17-летнем возрасте, когда она захотела скорректировать фигуру. В результате она ограничила рацион до одной лишь гречки.

«Я посидела на таком питании недельку-две, и вскоре дико испугалась попробовать что-то другое. У меня ухудшилось настроение, я не понимала, что со мной происходит. Постепенно я отвыкла от еды и стала её бояться. Минимально я весила 43 килограмма», – откровенно поделилась Мария.
Знаменитый отец не сразу понял, что с дочерью что-то не так. Он видел, что Мария стремительно худеет, но не знал, как ей помочь. В итоге Астахов понял, что дочь не справится сама и отвёл её к врачам.

«Пришёл момент, когда я понял, что это уже не та дочь, которую я знал», – поделился Сергей.
В общей сложности в лечение дочери актёр вложил порядка 700 тысяч рублей. Марию госпитализировали, в клинике она провела месяц. Девушка начала постепенно возвращаться к нормальному питанию и набирать вес. Сейчас Мария активно восстанавливает здоровья и намерена поделиться своим опытом с другими людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами.

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«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске

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#здоровье
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«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске
Семенович вспомнила, что Фриске ругала её за слишком широкие движения на сцене
17 марта 2025, 18:40

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович вспомнила, как выстраивала карьеру в группе «Блестящие». Певица призналась, что не сразу влилась в женский коллектив.
Изначально Семенович была профессиональной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым, пока тот не ушёл к Татьяне Навке. После этого Анне предложили выступать за Великобританию, но она отказалась. Тогда в жизни спортсменки начался тяжёлый период, который едва не закончился алкогольной зависимостью.

«Не могу сказать, что я начала сильно выпивать, но стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нем съедала. Я набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь или в затмение и алкоголизм лишили меня пути к моей мечте», – заявила Семенович.
А мечтала Анна стать певицей. Набравшись сил, она начала заниматься вокалом. Помогал ей в этом гражданский супруг Даниил Мишин, вместе с которым она создала группу «Ангелы Чарли». Бывший избранник открыл девушке двери в шоу-бизнес, где её заметили продюсеры «Блестящих».

После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.

«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему», – рассказала Семенович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
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#звёзды
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#фигурное катание
#певица
#шоу-бизнес
#алкоголизм
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«Я не злодейка»: Ольга Орлова рассказала о ситуации с её «уведённым из семьи» первым мужем
Ольга Орлова опровергла слух о том, что она «увела из семьи» своего первого мужа
17 марта 2025, 18:26

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова всегда открыта для общения с подписчиками, несмотря на прорывающийся хейт и неудобные и даже провокационные вопросы. Например, некоторые ехидные комментаторы донимают её, правда ли, что она увела из семьи своего первого мужа, от которого потом родила сына Артёма.
К чести певицы, стоит отметить, что она реагирует на неизбежные волны негатива, от которых часто страдают публичные персоны, довольно спокойно и часто с юмором. Ольга ясно дала понять, что подобным слухам доверять не следует. Но она не защищает свою честь и достоинство «с пеной у рта», не стремится никого переубеждать.

«Каждый хочет верить в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит и не признаёт очевидных вещей, нет никакого смысла. Люди, слагающие небылицы, все были и будут. Вопрос лишь в том, во что вы больше хотите верить. Если кому-то удобнее видеть во мне злодейку — прошу, не ограничивайте себя ни в чем», — высказалась Орлова в своей социальной сети.

Артистка также отметила, что такие слухи о её первом муже распускают те же люди, которые говорили, что её близкая подруга Ксения Бородина дорогой подарок, скорее всего от поклонника Николая Сердюкова, якобы купила себе сама.

«Они эту новость прочитали «на заборе», как и про отца Артёма», — с улыбкой и совершенно спокойно говорит Ольга Орлова.

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#певица
#день рождения
#отец
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«Отец с ножом хотел нас убить»: Прохор Шаляпин дал редкий комментарий о трудном детстве
Прохор Шаляпин рассказал о тяжёлом детстве
17 марта 2025, 18:16

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что у него было очень тяжёлое детство. Певец регулярно подвергался домашнему насилию со стороны отца.
Шаляпин, полюбившийся многими за простоту и умение любить жизнь, редко рассказывает о непростом детстве. Он заявил, что не делится подробностями, чтобы не вызывать жалось к себе. Однако в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец дал редкий комментарий о прошлом.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой», – откровенно рассказал исполнитель.
В 15 лет Шаляпин покинул родной Волгоград. С тех пор он редко виделся с родителями, и лишь недавно купил матери квартиру в Москве. На становление личности певца повлияли бабушка с дедушкой. Но на родителей Прохор не обижается – он благодарен им за жизнь.

Певец отметил, что трудности в детстве позволили ему стать сильнее и проще относиться к проблемам, поскольку всё то, что происходит с ним сейчас – «детский сад», по сравнению с ужасами прошлого.

В заключение Шаляпин призвал поклонников не оглядываться назад и знать, что в этом мире обязательно найдётся человек, который искренне полюбит и поддержит в трудную минуту.

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