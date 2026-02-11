Психолог назвала причины весенней хандры
Психолог Абравитова: Осенняя хандра возникает из-за перестройки организма
Комплекс психологических и физиологических причин могут привести к возникновению весенней хандры. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
По ее словам, весенняя хандра менее распространена, чем осенне-зимняя, однако от нее страдают достаточное количество людей. Такое состояние проходит, когда на улице устанавливается теплая погода, отметила психолог.
«Многие испытывают лишь кратковременный дискомфорт и к врачам не обращаются. Однако всплеск усталости, апатии и перепадов настроения в период ранней весны отмечают очень многие. И я на первое место поставила бы всё-таки биологическую причину — перестройку организма», — уточнила Абравитова в разговоре с RT.
Она добавила, что при увеличении светового дня происходят колебания температуры. Из-за этого организм перестраивает принцип работы гормонов серотонина, мелатонина и кортизола. Этот процесс может вызывать усталость и раздражительность, а также обострение хронических заболеваний.