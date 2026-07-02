Психолог назвала признаки кризиса среднего возраста у мужчин
Психолог Шегрен: раздражительность указывает на кризис среднего возраста у мужчин
Раздражительность — один из признаков кризиса среднего возраста у мужчин. Об этом заявила психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен.
По ее словам, которые приводит NEWS.ru, резкие перемены в поведении, тревога без видимой причины и потеря интереса к привычным вещам могут сигнализировать о глубоком внутреннем переломе, который наступает примерно в 40–50 лет.
«Мужчина сталкивается с вопросом, который прежде умело откладывал: правильно ли я прожил эти годы?» — пояснила эксперт.Она добавила, что это закономерный этап переоценки ценностей, когда человек проживает столкновение между тем, кем хотел стать, и тем, кем стал. Внешняя активность и увлечение чем-то рискованным часто являются попыткой заглушить тревогу и вернуть чувство смысла.
Шегрен отметила, что близким людям важно не обесценивать происходящее, выражать поддержку и готовность выслушать без осуждения. При необходимости стоит мягко предложить обратиться к специалисту.
В заключение психолог сказала, что кризис среднего возраста — это важный этап и ценный опыт в жизни человека. Пройдя его осознанно, мужчина может стать «более зрелым и цельным».