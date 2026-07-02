Психолог назвала признаки кризиса среднего возраста у мужчин

02 июля 2026, 20:03

Психолог Шегрен: раздражительность указывает на кризис среднего возраста у мужчин

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Раздражительность — один из признаков кризиса среднего возраста у мужчин. Об этом заявила психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен.





По ее словам, которые приводит NEWS.ru, резкие перемены в поведении, тревога без видимой причины и потеря интереса к привычным вещам могут сигнализировать о глубоком внутреннем переломе, который наступает примерно в 40–50 лет.

«Мужчина сталкивается с вопросом, который прежде умело откладывал: правильно ли я прожил эти годы?» — пояснила эксперт.