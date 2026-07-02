В Татарстане заявили об опасном агрометеорологическом явлении
В Татарстане в июне зарегистрировали опасное агрометеорологическое явление — переувлажнение почвы. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
По его словам, переувлажнение почвы наблюдается в селе Акташ Альметьевского района с 11 июня и сохраняется по настоящее время, пишет «Татар-информ». Как отметил руководитель Гидрометцентра, в июне на территории республики выпало от 65 до 152 мм осадков, что составляет 125-250% от климатической нормы месяца в зависимости от района.
Наибольшее количество осадков зафиксировали на северо-западе Татарстана. Так, в Арске выпало около 2,5 месячной нормы.
В Казани за июнь также отмечается значительное превышение нормы. Выпало более полутора месячных норм осадков.
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