Воеводина оценила стоимость однокомнатной квартиры в пяти крупных городах

29 октября 2026, 08:43

Семья с одним ребенком может позволить себе жилье за 7,5 млн

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

Семья с одним ребёнком может рассматривать квартиру стоимостью до 7,5 млн рублей при ипотеке на 6 млн рублей и первоначальном взносе 20%. Об этом рассказала вице-президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина.