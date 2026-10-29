Воеводина оценила стоимость однокомнатной квартиры в пяти крупных городах
Семья с одним ребёнком может рассматривать квартиру стоимостью до 7,5 млн рублей при ипотеке на 6 млн рублей и первоначальном взносе 20%. Об этом рассказала вице-президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что расчёт предполагает ставку 10% годовых. За основу взяли средние цены квадратного метра в новостройках по данным «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Такого бюджета хватит на условную однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров во всех пяти городах, которые вошли в исследование. Дешевле всего она обойдётся в Краснодаре — примерно в 6,2 млн рублей. В Перми её цена составит около 6,5 млн, в Екатеринбурге — 6,9 млн, во Владивостоке — 7,2 млн, в Нижнем Новгороде — 7,3 млн рублей.
Жильё площадью 45 квадратных метров в пределах 7,5 млн рублей можно найти только в Краснодаре. По средней цене такая квартира там стоит около 7,34 млн рублей. В Перми она обойдётся в 7,7 млн, в Екатеринбурге — в 8,17 млн, во Владивостоке — в 8,52 млн, в Нижнем Новгороде — в 8,64 млн рублей.
Воеводина советует при покупке учитывать будущие расходы на ипотеку. При кредите на 6 млн рублей под 10% годовых на 15 лет ежемесячный платёж составит около 64,5 тыс. рублей. За весь срок семья заплатит примерно 5,6 млн рублей процентов.
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