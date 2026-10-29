Назван напиток, снижающий риск болезней сердца

29 октября 2026, 09:19

Врач Дивинская: регулярное употребление чая снижает риск болезней сердца

Фото: Istock/wirot pathi

Биохимик, психолог и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская сообщила, что регулярное употребление чая может снижать риск болезней сердца и сосудов.





В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что китайские учёные наблюдали за 485 934 взрослыми в среднем девять лет и зафиксировали 14 863 случая болезней сердца и сосудов.

«У тех, кто пил чай регулярно, риск оказался на 11% ниже, чем у людей, отказавшихся от него. Различия проявились и в деталях. Среди тех, кто пьёт чай еженедельно, самый низкий риск отмечали при шести-восьми чашках в день. Чёрный чай показал более устойчивую связь со сниженным риском, чем зелёный. Лучшие результаты были у напитка средней крепости», — рассказала врач.