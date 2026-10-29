Врач назвал семь причин постоянной усталости
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов назвал семь факторов, способных лишать человека сил. Среди них — недостаток сна, нерегулярное питание и постоянное напряжение.
В беседе с RT специалист объяснил, что бодрость зависит от работы разных систем организма и полноценного восстановления. Если усталость не проходит, врач советует искать ее причину, а не пытаться взбодриться с помощью кофе и стимуляторов.
Один из главных факторов — хронический недосып. Нерегулярный режим и короткий сон мешают сосредоточиться, справляться с работой и контролировать эмоции.
На самочувствие влияет и нехватка жидкости. Она способна вызвать слабость, головную боль и головокружение. Маматов напомнил о необходимости восполнять потерю воды в жаркую погоду, при нагрузках и во время болезни.
Долгие перерывы между приемами пищи и несбалансированный рацион тоже могут ухудшить состояние. Для поддержания работоспособности организм должен получать достаточно энергии и питательных веществ. Полагаться на сладости и кофе специалист не советует.
Еще одна возможная причина упадка сил — постоянный стресс. Напряжение затрудняет засыпание и отдых, а ощущение усталости становится сильнее.
Длительное сидение без перерывов, по словам невролога, способствует вялости. Поддерживать физическое и эмоциональное состояние помогает посильная активность. Врач рекомендует уделять ей хотя бы полчаса в день.
Алкоголь и избыток кофеина тоже мешают восстановлению. Спиртное ухудшает качество сна, а кофе во второй половине дня может затруднить засыпание. Попытка справиться с недосыпом с помощью очередной чашки порой закрепляет проблему.
Наконец, Маматов призвал не оставлять без внимания проблемы со здоровьем. Усталость сопровождает железодефицитную анемию, нарушения работы щитовидной железы, диабет, апноэ сна и другие состояния. Установить причину по одному симптому нельзя, поэтому врач советует оценивать состояние организма в комплексе.
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