Врач назвал семь причин постоянной усталости

29 октября 2026, 09:26

Врач Маматов: бодрость зависит от работы разных систем организма

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Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов назвал семь факторов, способных лишать человека сил. Среди них — недостаток сна, нерегулярное питание и постоянное напряжение.