Психолог назвала пять признаков жертвы мошенников

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Жертвами мошенников чаще всего становятся люди, обладающие пятью характерными признаками. К ним относятся пожилой возраст, высокий уровень доверчивости, большая утомляемость, личная заинтересованность и сниженная критичность. Об этом заявила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, психолог Вера Никишина.
«Не ведите диалоги с теми, кого вы не знаете. Лучше засомневаться и не получить важную информацию, чем оказаться вовлеченным в мошенническую схему. Дистанция во времени и пространстве — лучший оберег от мошенников. Когда по телефону кто-то представляется официальным лицом, ничто не мешает извиниться и, сделав даже необоснованную паузу, найти нужный контакт на официальном сайте и сделать звонок на горячую линию», — посоветовала врач в беседе с «Газетой.Ru».Похожего мнения придерживается и общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметивший особенную уязвимость пенсионеров и людей, доверяющих представителям различных служб. В разговоре с RT специалист рассказал о новой схеме мошенников, связанной с якобы установкой нового кода от домофона.
«Жителям звонят якобы сотрудники управляющей компании и сообщают о предстоящей замене двери в подъезде. Далее злоумышленники уточняют, сколько электронных ключей потребуется, предлагают оформить запасные за дополнительную плату и отправляют на телефон «персональный код домофона», — поделился эксперт, добавив, что на самом деле код не имеет отношения к домофону, а используется для сброса паролей от аккаунтов.Читайте также:
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