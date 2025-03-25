В Раменском арестовали курьера мошенников, заставивших женщину продать квартиру

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
В Раменском задержали курьера мошенников, которые вынудили женщину продать квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Аферисты звонили местной жительнице с января по февраль этого года, представляясь сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Они сумели убедить свою жертву продать квартиру в городе Раменское. 14 февраля она сняла со счёта 5,6 млн рублей, вырученные за жильё, и передала 20-летнему обвиняемому. Тот выступил в роли курьера», – рассказали в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. С учетом позиции представителя Раменской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Его сообщников сейчас ищут.
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Лора Луганская