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В Раменском арестовали курьера мошенников, заставивших женщину продать квартиру

Видео: пресс-служба прокуратуры МО

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В Раменском задержали курьера мошенников, которые вынудили женщину продать квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Аферисты звонили местной жительнице с января по февраль этого года, представляясь сотрудниками Ростелекома и банковского надзора. Они сумели убедить свою жертву продать квартиру в городе Раменское. 14 февраля она сняла со счёта 5,6 млн рублей, вырученные за жильё, и передала 20-летнему обвиняемому. Тот выступил в роли курьера», – рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. С учетом позиции представителя Раменской городской прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу. Его сообщников сейчас ищут.

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Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года
25 марта 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые два месяца года экспорт мороженого, произведенного в Подмосковье, вырос на 18,6 % в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период региональные предприятия отправили за границу более 599 тонн данной продукции, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Подмосковье – лидер в России по объемам производства мороженого, удерживая 1 место пятый год подряд. У нас на территории работают 8 крупных производителей, продукция которых представлена как в регионах страны, так и за рубежом», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Основными импортерами подмосковного мороженого стали Республика Беларусь, на долю которой пришлось свыше 23% от общего объема поставок, Казахстан — более 16%, Азербайджан — 5,4%. Кроме того, около 2% продукции экспортировано в Армению, более 1% – в Туркмению.

По данным Минсельхоза Подмосковья, в прошлом году объем производства мороженого превысил 108 тысяч тонн, а в этом году запланирован рост выпуска на 4%. На региональные предприятия приходится более 18% мороженого, представленного на российском рынке.

Среди ведущих компаний отрасли — ООО «Иль Мио Мороженко», ООО «Чистая линия», АО «Дмитровский молочный завод», ООО «Фронери Рус», ООО «Богородский хладокомбинат», ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», ООО «Эрман» и ООО «Ростагрокомплекс».

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#компании
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В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров
25 марта 2025, 17:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные производители детских товаров теперь смогут получить льготный заём под 1% годовых на развитие предприятия. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новая мера поддержка стартовала 25 марта.

«Фонд развития промышленности Московской области расширил перечень предприятий, которые могут получить льготный заём по программе импортозамещения. Предприятия, занятые в сфере производства игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из кожи для детей, смогут получить целевой заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых. Ставка не зависит от размера ключевой ставки ЦБ», – пояснила Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС «Конгресс индустрии детских товаров: итоги работы в 2024 году и тренды 2025 года».
По её словам, средства можно будет направить на развитие производства - приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое.

По данным регионального Мининвеста, в Подмосковье в индустрии детских товаров сегодня работают более 150 промышленных предприятий. Многие из них за счёт расширения программы импортозамещения стали потенциальными получателями займов подмосковного ФРП. Подробности о программе «Импортозамещение» и других программах ФРП можно на сайте. Там же можно подать заявку на льготный заём.

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Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации
25 марта 2025, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фермеры и представители аграрной сферы Подмосковья могут пройти дополнительное профессиональное обучение по программе повышения квалификации «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве» на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Курс будет проводиться онлайн, длительность — 72 академических часа. Занятие начинаются 8 апреля. В ходе обучения участники освоят методы разработки агротехнических решений для сохранения почвенного плодородия, научатся эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения в условиях К(Ф)Х и подробно ознакомятся с преимуществами ресурсосберегающих технологий обработки почвы.

Программа доступна бесплатно для зарегистрированных фермеров, руководителей и работников органов управления АПК. Информация о том, как подать заявку и какие документы необходимы для регистрации, размещена на сайте.

По завершении курса выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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#минсельхозпрод мо
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В Шатуре стартовала подготовка к весенней посевной кампании
25 марта 2025, 16:58

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В муниципальном округе Шатура прошло заседание Штаба по координации проведения сезонных полевых работ. Оно состоялось в рамках подготовки к весенней посевной кампании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На совещании собрались представители органов власти, аграрии и специалисты отрасли. Сейчас разрабатывается план-график проведения работ, формируется структура посевных площадей, идёт подготовка семян. В Шатуре приобретают минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, проверяют готовность технического парка», – отметили в администрации.
Руководителям сельскохозяйственных организаций и главам фермерских хозяйств напомнили, что в весенне-летний пожароопасный период на землях сельскохозяйственного назначения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, обсудили безопасность населения и работников при использовании пестицидов и агрохимикатов в ходе весенне-полевых работ», – отметили на совещании.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Большое внимание в диалоге с аграриями уделили требованиям к проведению техосмотра машинного тракторного парка, а также правилам дорожного движения при использовании сельхозтехники во время проведения полевых работ.

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Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами
25 марта 2025, 16:09

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье в результате следственных действий и опроса свидетелей нашли предполагаемого виновника лесного пожара. Об этом сообщил в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Природный пожар произошёл 22 марта недалеко от Люберец. Установлено, что незадолго до этого возле места будущего возгорания был замечен направляющийся туда неизвестный. По приметам, указанным свидетелями, был установлен и обнаружен житель деревни Островцы городского округа Люберцы. На его опросе выяснилось, что именно неосторожное обращение с огнём этого гражданина привело к возникновению пожара», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Главная версия следователей – непреднамеренный поджог. Лесу был причинён ущерб. Виновный заплатит штраф в 60 тыс. рублей. Также ему предстоит возместить вред, причинённый лесам из-за пожара. В комитете напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, лишение свободы на срок до 10 лет.

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