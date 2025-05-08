Психолог раскрыла 5 поступков, которые нельзя прощать внукам

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Из-за большой любви к внукам бабушки и дедушки порой прощают малышам всевозможные шалости и непослушание. Однако в каких-то случаях поведение детворы не должно оставаться незамеченным или же в потом родные внуки могут стать причиной переживаний, расстройств и даже обострения болезней. Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила, когда подрастающему поколению нужно сказать «стоп».
По мнению эксперта, нельзя, чтобы безразличие к родственникам «сходило с рук» детям.
Если терпеть отчуждение, это может привести к еще большему безразличию со стороны малышей. В итоге бабушки и дедушки начнут физически и психически истощаться, что приведет к повышению давления, депрессии и даже инфарктам.
Еще не стоит позволять подрастающему поколению использовать себя, считает Коржаева.
Если поощрять схему «ты — мне, я — тебе», она может закрепиться в поведении и исказить всю суть семейной связи.
Коржаева обратила внимание, что ни в коем случае нельзя поощрять неуважение, ведь грубость со временем превращается в откровенные оскорбления.
Психолог напомнила, что не стоит позволять малышам уходить от ответственности за такие действия, как воровство и мошенничество.
Еще один проступок, который нельзя прощать внукам — злонамеренность. Когда ребенок сознательно причиняет больно — это не ошибка, а выбор. По словам Коржаевой, это является результатом былых ошибок и незамеченных проступков. Психолог уточнила, что такое поведение требует немедленной реакции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.
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Если терпеть отчуждение, это может привести к еще большему безразличию со стороны малышей. В итоге бабушки и дедушки начнут физически и психически истощаться, что приведет к повышению давления, депрессии и даже инфарктам.
Еще не стоит позволять подрастающему поколению использовать себя, считает Коржаева.
«Внуки появляются, но только когда что-то надо: ты мне пенсию, я тебе пару минут внимания. Не любовь это», — выразила свое мнение психолог в беседе с Life.ru.
Если поощрять схему «ты — мне, я — тебе», она может закрепиться в поведении и исказить всю суть семейной связи.
Коржаева обратила внимание, что ни в коем случае нельзя поощрять неуважение, ведь грубость со временем превращается в откровенные оскорбления.
Психолог напомнила, что не стоит позволять малышам уходить от ответственности за такие действия, как воровство и мошенничество.
«Прощая подлость, мы позволяем ей разрастаться, такое поведение необходимо пресекать», — добавила эксперт.
Еще один проступок, который нельзя прощать внукам — злонамеренность. Когда ребенок сознательно причиняет больно — это не ошибка, а выбор. По словам Коржаевой, это является результатом былых ошибок и незамеченных проступков. Психолог уточнила, что такое поведение требует немедленной реакции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.
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Ольга Енгалычева