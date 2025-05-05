Психиатр Сюняков призвал не маскировать дурной характер за биполярным расстройством

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Биполярным расстройством часто с иронией объясняют непоследовательное поведение. «Биполярка» стала расхожим выражением, которое помогает объяснить странности характера.
Однако использование этого медицинского термина в легкомысленном контексте нивелирует серьёзность диагноза, подчеркнул главный специалист Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ Тимур Сюняков. О симптомах и диагностике заболевания врач рассказал в беседе с «Известиями».
Сюняков добавил, что биполярное расстройство имеет генетическую предрасположенность.
Также для диагностики этого заболевания необходимо наличие как минимум одного эпизода мании или гипомании, который длится не менее недели.
В заключение психиатр призвал не маскировать дурной характер за реальным заболеванием.
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«Основные симптомы биполярного расстройства включают циклические изменения настроения, которые могут проявляться как эйфория или подавленность. Уровень энергии и мотивации также может колебаться. Так, если у человека наблюдаются резкие изменения настроения, импульсивное поведение, повышенная энергия, снижение потребности во сне, а затем всё сменяется депрессией и апатией, это может быть сигналом о наличии биполярного расстройства», – объяснил Сюняков.Также психиатр подчеркнул, что ироничное использование термина в соцсетях и при личном общении, а также его частое упоминание приводит к тому, что люди начинают серьёзно подозревать у себя это расстройство. Хотя на практике реальное биполярное расстройство встречается примерно у 1% обратившихся.
Сюняков добавил, что биполярное расстройство имеет генетическую предрасположенность.
Также для диагностики этого заболевания необходимо наличие как минимум одного эпизода мании или гипомании, который длится не менее недели.
В заключение психиатр призвал не маскировать дурной характер за реальным заболеванием.
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Анастасия Чинкова