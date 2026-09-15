Достижения.рф

Психолог назвала слова родителей, подрывающие уверенность ребенка

Психолог Рейнталь: нельзя обвинять ребенка в лени и эгоизме
Фото: iStock/BrianAJackson

Семейный и детский психолог Галина Рейнталь предупредила, что ярлыки и упреки способны серьезно ударить по самооценке ребенка. Родителям стоит обсуждать конкретный проступок, не давая оценку характеру сына или дочери.



В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что фразы «Ты глупый», «Ты ленивый», «Ты эгоист» и «Ты безнадежный» ребенок воспринимает как подтверждение собственной «плохости». При этом взрослый часто хочет указать лишь на ошибку и помочь скорректировать поведение.

По словам Рейнталь, опасность несут и замечания вроде «Как тебе не стыдно», «Мне за тебя стыдно» или «На тебя все смотрят». Такие слова вызывают чувство вины, однако не объясняют, что именно ребенок сделал неправильно и как исправить ситуацию.

Психолог отдельно выделила сравнения с другими детьми. Реплики «Посмотри на Машу», «Все дети как дети, а ты…» и «Мне приходится за тебя краснеть» формируют ощущение, что ребенок не соответствует ожиданиям родителей.

Эксперт подчеркнула, что детям не следует испытывать стыд из-за слез, страха, болезней, особенностей организма, просьб о помощи или нежелания общаться и обниматься. Рейнталь призвала взрослых говорить о поступках спокойно и конкретно, сохраняя уважение к личности ребенка.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0