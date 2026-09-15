Психолог назвала слова родителей, подрывающие уверенность ребенка

15 сентября 2026, 08:36

Психолог Рейнталь: нельзя обвинять ребенка в лени и эгоизме

Фото: iStock/BrianAJackson

Семейный и детский психолог Галина Рейнталь предупредила, что ярлыки и упреки способны серьезно ударить по самооценке ребенка. Родителям стоит обсуждать конкретный проступок, не давая оценку характеру сына или дочери.