Психолог назвала слова родителей, подрывающие уверенность ребенка
Семейный и детский психолог Галина Рейнталь предупредила, что ярлыки и упреки способны серьезно ударить по самооценке ребенка. Родителям стоит обсуждать конкретный проступок, не давая оценку характеру сына или дочери.
В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что фразы «Ты глупый», «Ты ленивый», «Ты эгоист» и «Ты безнадежный» ребенок воспринимает как подтверждение собственной «плохости». При этом взрослый часто хочет указать лишь на ошибку и помочь скорректировать поведение.
По словам Рейнталь, опасность несут и замечания вроде «Как тебе не стыдно», «Мне за тебя стыдно» или «На тебя все смотрят». Такие слова вызывают чувство вины, однако не объясняют, что именно ребенок сделал неправильно и как исправить ситуацию.
Психолог отдельно выделила сравнения с другими детьми. Реплики «Посмотри на Машу», «Все дети как дети, а ты…» и «Мне приходится за тебя краснеть» формируют ощущение, что ребенок не соответствует ожиданиям родителей.
Эксперт подчеркнула, что детям не следует испытывать стыд из-за слез, страха, болезней, особенностей организма, просьб о помощи или нежелания общаться и обниматься. Рейнталь призвала взрослых говорить о поступках спокойно и конкретно, сохраняя уважение к личности ребенка.
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