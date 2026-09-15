Россияне сообщили о росте числа KPI на работе
Количество показателей эффективности за последнее время увеличилось у 69% опрошенных россиян. Работодатели все чаще оценивают сотрудников по нескольким параметрам, включая объем задач, качество работы и личную продуктивность.
Об этом «Газете.Ru» сообщили в кадровом агентстве HRDirect по итогам опроса 2,4 тысячи россиян. Формальную систему KPI с установленными числовыми значениями используют 56% участников исследования. Остальные респонденты не выделяют KPI в отдельную систему, однако их труд оценивают через количественные метрики.
Самыми распространенными критериями остаются объем выполненной работы и ее качество — их назвали 44% и 42% участников соответственно. Еще 38% сталкиваются с оценкой загрузки, числа задач или рабочего времени. Около трети опрошенных учитывают вклад работника в финансовый результат компании.
У 40% россиян выполнение установленных показателей влияет на доход, премии или перспективы повышения. В сфере продаж такую связь отметили 63% респондентов. Рост числа метрик сопровождается более пристальным контролем: 31% заметили повышенное внимание к срокам, загрузке и рабочей активности. Еще 39% заявили, что руководители стали чаще оценивать качество работы и ее итоговый эффект.
Когда KPI расходятся с реальными рабочими приоритетами, треть сотрудников прежде всего стремится выполнить установленные показатели. Почти 29% сначала решают важные задачи, а нужные цифры стараются обеспечить к завершению отчетного периода. Пересмотреть цели вместе с руководителем пытаются 13% участников. Еще 7% готовы пожертвовать формальными показателями ради значимого результата.
Почти по 29% опрошенных считают KPI удобным способом показать личный вклад руководству и найти направления для улучшений. При этом 62% полагают, что одних количественных метрик недостаточно: для полной оценки необходим анализ качества работы. 13% уверены, что достижение KPI не всегда говорит о решении действительно важной задачи.
Читайте также: