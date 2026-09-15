Россияне сообщили о росте числа KPI на работе

15 сентября 2026, 07:20

HRDirect: более чем у двух третей опрошенных россиян выросли KPI

Фото: iStock/catalis

Количество показателей эффективности за последнее время увеличилось у 69% опрошенных россиян. Работодатели все чаще оценивают сотрудников по нескольким параметрам, включая объем задач, качество работы и личную продуктивность.