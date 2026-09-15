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Сексолог Энгл рассказала о технике для более ярких ощущений

Фото: iStock/M-Production

Сексолог Джиджи Энгл посоветовала обратить внимание на технику «оутстрокинг», способную сделать интимную близость более чувственной и усилить оргазм у женщин.



В беседе с Metro эксперт пояснила, что прием строится на очень медленном движении при извлечении пениса или секс-игрушки после проникновения. Такой ритм, по ее словам, нравится многим женщинам.

Энгл сослалась на результаты опросов: свыше половины участниц отметили приятные ощущения от подобной стимуляции. Медленный темп помогает поддерживать возбуждение, поскольку создает эффект ожидания и дает возможность лучше контролировать ощущения.

Специалистка подчеркнула, что партнерам важно обсуждать свои предпочтения. Открытый разговор помогает понять, какой темп и какие действия приносят больше удовольствия.

Дарья Осипова

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