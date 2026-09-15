Врач Миропольская: россиянам не нужно ревакцинироваться от туберкулеза
Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская заявила, что распространение штамма туберкулеза EurA1.1 не требует внеплановой ревакцинации населения. Прививка не устраняет устойчивость инфекции к антибиотикам у заболевшего человека. Об этом пишет РИА Новости.
Появление нового варианта возбудителя не служит поводом пересматривать действующий календарь вакцинации. Главной мерой при лекарственно-устойчивом туберкулезе остается своевременное лечение.
Миропольская призвала не реагировать на тревожные сообщения паникой и соблюдать привычные меры профилактики. Она посоветовала обратиться к врачу при длительном кашле, постоянной слабости, лихорадке, ночной потливости или резком снижении веса без очевидной причины.
Туберкулез — инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие, но может затрагивать и другие органы. Его вызывает бактерия Mycobacterium tuberculosis, передающаяся преимущественно воздушно-капельным путем при длительном близком контакте с человеком, у которого активная форма болезни сопровождается выделением возбудителя.
Не каждый контакт с инфекцией приводит к заболеванию. У многих людей иммунная система сдерживает бактерии, и инфекция остается в неактивной, или латентной, форме. Однако при ослаблении иммунитета она может перейти в активную стадию. Риск выше у людей с хроническими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, недостаточным питанием и при длительном контакте с больным.
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