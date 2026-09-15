Врач Миропольская: россиянам не нужно ревакцинироваться от туберкулеза

15 сентября 2026, 08:08

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская заявила, что распространение штамма туберкулеза EurA1.1 не требует внеплановой ревакцинации населения. Прививка не устраняет устойчивость инфекции к антибиотикам у заболевшего человека. Об этом пишет РИА Новости.