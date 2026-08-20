Спорт и прогулки связали со снижением риска деменции

20 августа 2026, 07:40

Регулярные занятия спортом оказались наиболее эффективной защитой от деменции

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Регулярные тренировки, пешие прогулки, плавание, бег и поездки на велосипеде в свободное время связаны с меньшей вероятностью развития деменции. Международная группа ученых изучила результаты 74 исследований с участием свыше 4,2 миллиона человек. Об этом сообщает The Lancet Public Health.