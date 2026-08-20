Спорт и прогулки связали со снижением риска деменции
Регулярные тренировки, пешие прогулки, плавание, бег и поездки на велосипеде в свободное время связаны с меньшей вероятностью развития деменции. Международная группа ученых изучила результаты 74 исследований с участием свыше 4,2 миллиона человек. Об этом сообщает The Lancet Public Health.
Анализ показал: у самых активных участников риск когнитивного заболевания оказался на 24% ниже по сравнению с людьми с минимальной физической нагрузкой вне работы. Наибольшую пользу ученые связывают именно с движением во время отдыха и досуга.
Тяжелый физический труд не продемонстрировал аналогичного эффекта. Напротив, исследование выявило связь между такой работой и ростом риска деменции на 20%.
Авторы объясняют разницу условиями нагрузки. Производственный труд часто связан с постоянным напряжением, однообразными действиями, нехваткой отдыха, шумом и загрязнением воздуха. Эти обстоятельства способны негативно отражаться на состоянии мозга.
Ученые уточнили, что их работа не подтверждает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее для профилактики деменции специалисты советуют включать в привычный график доступную физическую активность вне работы.
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