Психолог назвала способы, которые помогут вернуться в работу после майских праздников

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Майские праздники — то, чего россияне ждут целый год, потому что трехдневные рабочие недели кажутся очень удобными и прекрасными. Но как выходить из таких долгих выходных и возвращаться в рабочий строй?
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, какие способы помогут вернуться в рабочий строй после продолжительных праздников.
Также психолог отметила, что не рекомендуется в первые рабочие дни пить много кофе.
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- Организуем свой календарь дел: желательно заглянуть туда перед окончанием выходных для того, чтобы настроиться и подготовиться, например, к каким-то встречам.
- Уделяем внимание небольшой физической нагрузке: зарядка с утра в 10−15 минут подойдет.
- Устраиваем контрастный душ: можно не сильно ледяной, а прохладный.
- Даем во время первых рабочий дней небольшие передышки: каждые 55−60 минут делать 5−7-минутный перерыв, встать из-за своего рабочего места, пройтись.
- Налаживаем питание: не стоит налегать на сладкое, потому что оно не поддерживает работу мозга, а наоборот. Нужно внедрить в питание зелень, правильные углеводы, сочетание белков и жиров.
Также психолог отметила, что не рекомендуется в первые рабочие дни пить много кофе.
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Анастасия Панченко