Психолог назвал причины появления чувства ревности

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Одной из главных причин ревности является страх утери чего-либо. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
«Бывает, что женщина видит, как мужчина часто задерживается на работе, скрывает переписку в телефоне. Вот такие признаки точно приводят к тому, что женщина делает выводы, на основании этих объективных вещей, что у человека есть другие отношения. А бывают мнимые страхи, когда нет объективных причин ревновать», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Он пояснил, что оба вида ревности основываются на страхе. У женщины ревность появляется из-за низкой самооценки и страха остаться одной. Также некоторые боятся потерять какие-либо выгоды от брака, например, статус или деньги.
Специалист добавил, что причиной ревности часто является страх потери своей собственности — партнёра.
Лунюшин подчеркнул, что ревность является сильным чувством. По его словам, необходимо искать её источники и прорабатывать их, чтобы выстроить здоровые отношения.
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Элина Позднякова