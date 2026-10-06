Названа скрытая причина резкого всплеска случаев рака у молодых людей

06 октября 2026, 11:05

Рак среди молодых чаще фиксируют в США, Англии и Нидерландах

Фото: iStock/CIPhotos

Число онкологических диагнозов у людей младше 50 лет заметно растет в ряде западных стран. Профессор цифрового здравоохранения Марк Лоулер связывает тенденцию с распространением ожирения, низкой физической активностью и несбалансированным рационом. Об этом сообщает Всемирный фонд исследований рака (WCRF).





В Англии с 2001 года показатель рака простаты среди мужчин до 50 лет вырос с одного до 3,6 случая на 100 тысяч человек. Заболеваемость опухолями кишечника в этой возрастной группе поднялась с 3,9 до 8,4 случая. Диагнозы рака почек и матки стали встречаться примерно вдвое чаще.



В США за последние два десятилетия более чем удвоилась частота рака почек среди молодых людей. Число случаев опухолей кишечника и поджелудочной железы увеличилось более чем на 50%.



Эксперты WCRF указывают, что около 40% онкологических заболеваний связаны с факторами, на которые человек способен влиять. Среди них лишний вес, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и загрязненный воздух.



При этом рак легких у людей до 50 лет стал встречаться реже в Англии, США и Нидерландах. Исследователи считают это результатом антитабачных мер.





«Это бомба замедленного действия, которую необходимо срочно обезвредить, иначе цифры продолжат расти», — заявил Лоулер.