Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать

Последнее в России отмечают растущий интерес работодателей к услугам тарологов и астрологов при найме сотрудников, однако полагаться на такие практики при окончательном решении будет дискриминацией. Об этом заявил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян. По его словам, прогнозы эзотериков не имеют под собой научного обоснования и не могут считаться профессиональными.