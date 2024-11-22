Психолог рассказала, как критика влияет на развитие депрессии и можно ли этого избежать

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Мужчина из Китая страдал от депрессии и бессонницы более 30 лет после того, как его несправедливо отчитал начальник. Этот инцидент привел к развитию болезни Паркинсона.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной стресса является то, как люди реагируют на какие-то внешние стимулы и обстоятельства.
По ее словам, чтобы избавиться от подобных резких реакций, нужно в целом поменять отношение к людям.
Она добавила, что стресс и депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, и сознание опирается как бы на недействительные вещи — те, которые мы сами себе придумали.
И следующая фраза, как поделилась Дарья Сальникова, с которой стоит работать, — «это он меня обидел, он меня унизил, он меня раскритиковал».
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«То есть в данном случае причиной стресса стало то, как мужчина отреагировал на критику начальника. Все видели таких людей, на которых кричат, их обвиняют, критикуют, ругают, унижают, но они выходят и спокойно идут дальше. А здесь мужчина так себя накрутил, сам себя ввел в депрессию, что и стало причиной стресса», — объяснила эксперт.
По ее словам, чтобы избавиться от подобных резких реакций, нужно в целом поменять отношение к людям.
«Поменять тип мышления, поменять мысли на ситуацию достаточно сложно, но это сделать нужно, чтобы сохранить свое ментальное здоровье. В данной ситуации проблема в том, что мужчина расстроился из-за своих ожиданий о том, что начальник не может на него кричать, он чувствовал себя униженным, незначимым, ненужным, не ценным. Многие говорят, что на них никто не имеет права кричать. Но кричит начальник, и что происходит? Расстройство. Получается обман своего сознания, своей психики. Как это никто не может на меня кричать, когда начальник только что накричал? Начальник может? Может. И, получается, мы расстраиваемся из-за своих иллюзий», — сказала психолог.
Она добавила, что стресс и депрессия происходит из-за того, что иллюзии не сходятся с реальностью, и сознание опирается как бы на недействительные вещи — те, которые мы сами себе придумали.
«Это примерно так же, как сесть на несуществующий стул, который мы сами себе придумываем. Мы упадём на пол, и нам будет больно. С нашей психикой происходит то же самое. Когда люди себе придумывают какие-то вещи, которые не сходятся с реальностью, они падают. На самом деле в этой ситуации важно работать со своими ложными когнитивными картами и говорить себе, что начальник может кричать, а вы можете на него злиться или не злиться», — сообщила эксперт.
И следующая фраза, как поделилась Дарья Сальникова, с которой стоит работать, — «это он меня обидел, он меня унизил, он меня раскритиковал».
«Это детская, инфантильная позиция, потому что мы все взрослые люди, и все ответственные за свои чувства. На самом деле, если перевести это в я-концепцию, то будет так: я обиделся на него из-за того, что думал, что он на меня не может кричать. То есть я хотел, чтобы он меня не кричал. Тогда нужно понимать, что не все в мире случается так, как мы хотим. Другие люди могут делать, что угодно. Но ваша задача — разобраться со своими чувствами и реакцией, не опираясь на иллюзии», — заключила психолог.
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Анастасия Бондарева