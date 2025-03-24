Психолог назвала три способа, которые помогут побороть весеннюю хандру

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Международный день борьбы с депрессией отмечается 24 марта. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам душевного здоровья.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что весной перестраивается природа, а вместе с ней и наш организм, однако все должно протекать в своем темпе — безболезненно и своевременно.
Дарья Сальникова назвала несколько важных правил, которые помогут пережить весеннюю хандру.
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«Мы решили, что нам нужно сразу стать активными, позитивными и так далее. На эту перестройку нужно время. Весенний авитаминоз тоже на нас влияет. Последний длительный отдых был в Новый год, прошло уже больше двух месяцев, и это тоже на нас влияет: усталость», — объяснила эксперт.
Дарья Сальникова назвала несколько важных правил, которые помогут пережить весеннюю хандру.
- Разрешите себе пройти перестройку так, как этого требует организм: если нужно спать больше — спите, если не хотите ходить по встречам с друзьями — посидите дома. Не обязательно быть активными и продуктивными, сейчас происходят естественные процессы
- Не ругайте себя за усталость и лень: разрешите себе прожить хандру. Она как болезнь, надо дать себе время на выход из этого состояния. Мы не супергерои, которые должны постоянно быть улыбчивыми, продуктивными и позитивными, у нас бывают затяжные не конструктивные состояния — это характеристика здоровой психики.
- Не переоценивайте значимость своих негативных состояний: клиническая депрессия — это если у вас негативные состояния, бессонница, усталость, недовольство жизнью длятся больше двух месяцев. Если же вы это испытываете периодически, то с вами все в порядке, вы просто погрустили.
«В этом плане нужно уметь просить помощи. Мы не со всеми вещами в нашей жизни можем справиться самостоятельно», — заключила эксперт.
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Анастасия Панченко