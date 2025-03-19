Психолог раскрыла, стоит ли сохранять брак ради детей

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Решение о сохранении семьи ради детей всегда очень личное и индивидуальное, а также зависит от многих факторов. Об этом рассказала психолог Майя Голубев.
«Однозначного ответа на вопрос "сохранять ли семью ради детей" не существует. Важно тщательно взвесить все "за" и "против", учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет — нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то это проблема решаема», — заявила Голубева в беседе с RuNews24.ru.
При этом специалист подчеркнула, что развод родителей всегда является стрессом для ребенка. Когда ребенок растет в полной семье, он испытывает чувство безопасности, а родители могут вдвоем заниматься воспитанием.
Однако, если ребенок растет в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Голубева отметила, что сохранение несчастливых отношений приведет к неудовлетворенности жизнью, что негативно скажется на ребенке.
Так, эксперт подчеркнула, что дети нуждаются в счастливых и психологически здоровых родителях, и если взрослые несчастливы вместе, то развод станет лучшим решением для всех членов семьи.
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