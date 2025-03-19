Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Психолог раскрыла, стоит ли сохранять брак ради детей

Психолог раскрыла, стоит ли сохранять брак ради детей

Психолог Голубева: лучше два счастливых родителя, чем один несчастный ребенок
Фото: iStock/RomoloTavani

Фото: iStock/RomoloTavani

Решение о сохранении семьи ради детей всегда очень личное и индивидуальное, а также зависит от многих факторов. Об этом рассказала психолог Майя Голубев.
«Однозначного ответа на вопрос "сохранять ли семью ради детей" не существует. Важно тщательно взвесить все "за" и "против", учитывая интересы всех членов семьи. Например, если партнер бьет супругу, то тут сомнений нет — нужно бежать от такого человека подальше. А если, например, пара спорит из-за того, кто должен вынести мусор, то это проблема решаема», — заявила Голубева в беседе с RuNews24.ru.

При этом специалист подчеркнула, что развод родителей всегда является стрессом для ребенка. Когда ребенок растет в полной семье, он испытывает чувство безопасности, а родители могут вдвоем заниматься воспитанием.

Однако, если ребенок растет в семье, где нет любви, может перенять нездоровые модели поведения и в будущем столкнется с трудностями в построении собственных отношений. Голубева отметила, что сохранение несчастливых отношений приведет к неудовлетворенности жизнью, что негативно скажется на ребенке.

Так, эксперт подчеркнула, что дети нуждаются в счастливых и психологически здоровых родителях, и если взрослые несчастливы вместе, то развод станет лучшим решением для всех членов семьи.

Читайте также:

Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними

Психолог рассказала, о чем говорит страх невыключенного дома утюга

«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
#психолог
#дети
#ребёнок
#страх
#эксперт
#мусор
#родители
#развод
#семьи
#дома
#болезни
Стало известно, как наступившие холода повлияют на урожай фруктов и ягод в Москве
Садовод Мезенцев: из-за холодов ягодные кустарники могут погибнуть
19 марта 2025, 18:45

Фото: iStock/Sebastian Frank

Урожай фруктов и ягод может сократиться из-за неожиданных холодов. По словам многих экспертов, ущерб будет точно, но масштабы его определить невозможно.
Лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1» рассказал, что Москва и Подмосковье относятся к зоне рискового земледелия, а это говорит о том, что далеко не все культуры благополучно пережили зиму.

«У природы есть очень много защитных механизмов, без них растения бы не приспособились. Но, конечно, может снизиться количество завязей в мае на плодовых деревьях, но это в основном проблема майских заморозков. Сейчас март, начало апреля, когда деревья начали пробуждение, но еще не распустились. Могут начаться проблемы, если в последние 10 дней марта стабильно будет 10, 15, а в апреле начнутся минусовые температуры», — объяснил эксперт.

По его словам, самая большая проблема фермеров заключается в том, что сельскохозяйственные угодья, которые были засеяны, могут пострадать из-за отсутствия снега.

«Также сложность может быть с ягодными кустарниками, поскольку корневая система клубники, малины, голубики, залегает неглубоко, и постоянные перепады температур, когда земля сначала замерзает, потом оттаивает, могут повредить корешки растений. Они могут погибнуть», — поделился лидер общественного движения.

Читайте также:

«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду

«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы

Россиянам раскрыли, что необходимо сделать в дачном саду накануне зимы
#москва
#земля
#эксперт
#деревья
#сад
#растения
#огород
#садовод
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фальшивки не пройдут: эксперт Шапкин призвал установить минимальные цены на специи
Эксперт Шапкин предложил установить минимальные цены на специи
19 марта 2025, 18:25

Фото: iStock / Olga Seifutdinova

Для борьбы с продажей некачественных и поддельных приправ необходимо установить минимальные цены на эти товары и обязать всех поставщиков регистрироваться в реестре Минпромторга.
Такое мнение высказал «Радио 1» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее сообщалось, что в 50% проверенных образцов специй с рынка зафиксировали превышение по количеству микроорганизмов. А в некоторых приправах из супермаркетов допустимые нормы были превышены в 40 раз. В них обнаружили плесень, канцерогены и токсичные вещества. Сейчас централизованного контроля за поставкой специй нет.
«В основном к нам везут восточные приправы – перец, паприку, тмин и так далее. То есть из-за границы заводят сырьё, а здесь уже фасуют. Но при фасовке могут допускаться различные нарушения, в том числе санитарные. Персонал может работать без перчаток, не соблюдать меры безопасности, не мыть руки после посещения туалета. В результате получаем бактерии, которые начинают уже на полке размножаться», – отметил эксперт.
По его данным, в очень многих образцах либо фиксируется пороговое значение, либо превышение допустимых норм. Между тем многие бактерии являются патогенными.
«Так, кишечная палочка вызывает тяжёлые заболевания мочеполовой системе у женщин и у мужчин. Она разрушает микрофлору кишечника, провоцирует проблемы с желудком. В некоторых образцах плесень превышает норму. Выявлены также органолептические нарушения. Когда перец, например, не обладает жгучестью, а вместо обычного серо-чёрного цвета у него какие-то зелёные примеси, это говорит о том, что сэкономлено не только на технологии, но и на сырье. Изначально было использовано некачественное или синтетическое сырьё. Производители и фасовщики на территории России гонятся за тем, чтобы в борьбе за потребителя предложить ему самую низкую цену на рынке», – пояснил Шапкин.
Но экономия на себестоимости, продолжил он, – это экономия на качестве и на культуре производства.
«Они предлагают на рынке демпинговые цены, ставя в неудобное положение других производителей, которые добросовестно фасуют качественное сырьё, но у них цена получается выше. А потребитель делает выбор в пользу дешёвых приправ. Способ борьбы с нелегальным рынком специй заключается в том, чтобы установить на них минимальную цену», – подчеркнул собеседник «Радио 1».
В качестве аналогии эксперт привёл минимальную цену на коньяк.
«Там не только посчитана сумма налогов, но учтены и стоимость всех технологических приёмов, которые должны быть выполнены, включая выдержку. Поэтому цена на коньяк установлена почти в два раза выше, чем минимальная цена на водку. Для специй тоже нужно установить минимальную цену, продажа ниже которой не допускается. Сами магазины не будут устанавливать цену ниже минимальной, иначе продукт будет подлежать изъятию и уничтожению», – сказал специалист.
Нарушителей будут штрафовать. Получается, что фальсификаторы обязаны будут продавать свою продукцию дорого, и потребитель методом сравнительного анализа сделает выбор в пользу качественной продукции

По словам Шапкина, в этом случае у потребителей остается шанс приобрести пусть и более дорогие, но настоящие продукты, зная, что всё проверено.

К тому же эксперт посетовал на то, что сейчас отсутствует обязательная маркировка приправ. Между тем следовало бы её ввести.

Читайте также:

Подмосковные предприятия выпускают готовые блюда без продуктов животного содержания

Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц

Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов
#продукты
#питание
#качество жизни
#магазины
#рынок
#россия
#регистрация
#проверки
#потребитель
#покупатели
#маркировка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ведёт затворническую жизнь: как сложилась судьба математика Перельмана после отказа от миллиона долларов
19 марта 2025, 18:12

Григорий Перельман (Фото: наука.рф)

После публикации серии статьей 2002—2003 гг. российского математика Григория Перельмана, в которых он доказал гипотезу Пуанкаре, знаменитый учёный мог получить премию в размере 1 млн долларов за свои достижения, однако он отказался от неё.
Сейчас Перельман живёт очень скромно, ни с кем не общается. О том, почему он сделал такой выбор, который мог изменить его жизнь, а также о его научной карьере, читайте в материале «Радио 1».

Не получил золотую медаль из-за физкультуры


Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в еврейской семье в Ленинграде. Его отец был инженером-электриком, а мать работала учителем математики. Родители не только привили сыну любовь к математике, но мама научила его играть на скрипке, раскрыла ему мир классической музыки.

После 8 класса Перельман перевёлся в физико-математический лицей № 239. Золотую медаль по окончании школы он не получил только из-за того, что в аттестате у него была оценка «4» по физкультуре.

Также известно, что в школьные годы Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса во внеурочное время он занимался в математическом центре при Дворце пионеров. В 1982 году в составе команды советских школьников он был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное решение всех задач.
«Тогда в лицее учились только два последних года, 9 и 10 классы. И к тому моменту он уже был призёром Всесоюзной олимпиады по математике. Много лет занимался в математическом кружке, ничего уже понимать не надо было, всё уже было ясно», — рассказал изданию «78.ru» директор лицея Максим Пратусевич, чей брат учился с известным математиком в одном классе.
Оценки ниже «отлично» были для Григория Перельмана большой редкостью. Однажды он получил «хорошо» по геометрии, так как были неточности в оформлении письменной работы, отметил Пратусевич.

Отказался работать в США


В 1982 году Перельман был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета без экзаменов, так как выиграл олимпиаду в Венгрии. В университетские годы Григорий Яковлевич также учился на «отлично», побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах.

Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, он поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ РАН — до 1992 года, затем — Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН)). После защиты в 1990 году кандидатской диссертации остался работать в институте старшим научным сотрудником.

Фото: iStock/agsandrew

В начале 1990-х годов приехал в США, где работал в Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли. Однако, впоследствии российский учёный отказался от предложений работать в некоторых университетах США и в 1995 году вернулся в Петербург, продолжив сотрудничать в ПОМИ.

Признание мировым научным сообществом и отказ от 1 млн долларов


«Мне кажется, в мире десяток, ну, может, два десятка людей, которые до конца понимают, что написано в его работе. Я к этим людям точно не отношусь, хотя кандидат физико-математических наук, но я ничего не понимаю в этой работе. Это передний край науки <…>», — поделился с «78.ru» своим мнением Максим Пратусевич о работе Перельмана, содержащей доказательство гипотезы Пуанкаре.
В 2003 году Григорий Яковлевич принял приглашение посетить ряд американских университетов, где он сделал серию докладов о своей сенсационной работе.

В 2004—2006 годах три независимые группы математиков занимались проверкой результатов Перельмана, и все пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.

Однако, мировая слава математику была не нужна. В декабре 2005 года он ушёл из ПОМИ и практически полностью прервал контакты с коллегами. В 2006 году журналистам Сильвии Назар и Дэвиду Груберу Перельман рассказал, почему решил покинуть институт (статью, содержащую интервью, опубликовал журнал The New Yorker).
«Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке… Люди подобные мне — вот кто оказывается в изоляции… Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются… Пока я оставался незаметным, у меня был выбор… Либо крепко всем насолить (NY — поднять шум по поводу нечистоплотных методов в науке), либо промолчать и терпеть отношение к себе как к домашней собачке. Теперь, когда я превратился в очень заметную персону, я не смогу и дальше молчать. Вот почему я был вынужден уйти», — так объяснил своё решение Перельман.
В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию Яковлевичу премию в размере 1 млн долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из «задач тысячелетия» (семь математических проблем, которые были определены как важные задачи, решение которых до сих пор не найдено; гипотеза Пуанкаре — единственная решённая задача на данный момент).

«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта
«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта

В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение премии, а 1 июля того же года он публично отказался от неё.
«Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», — прокомментировал свой отказ учёный.
В сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили должность для молодых математиков, которая будет оплачиваться из денежной премии, не принятой Григорием Перельманом. Кроме того, в том же году Ричарду Гамильтону и Деметриосу Кристодулу присудили Премию Шао по математике в размере 1 млн долларов. Ричард Гамильтон был награждён за создание математической теории, которую затем развил Перельман в своих работах по доказательству гипотезы Пуанкаре. Известно, что Гамильтон данную награду принял.

Математик-отшельник


Григорий Перельман никогда не был женат, у него нет детей. В настоящее время он скромно живёт со своей матерью в квартире в Купчине.
«Обычно [берёт] вермишель «Красная цена», творог «Пискарёвский», яблочки, может быть. Такое всё дешёвенькое. Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки такие», — рассказала «78.ru» продавщица магазина, куда учёный ходит за продуктами.
Не общается математик и с соседями.
«Он человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, всё, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается», — сообщила соседка Перельмана.
У Григория Яковлевича есть младшая сестра Елена, тоже математик, выпускница Санкт-Петербургского университета. В 2003 году она защитила диссертацию в Институте Вейцмана в Реховоте (Израиль), с 2007 года работает программистом в Стокгольме.

Читайте также:

«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе

Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря

Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
#сша
#радио 1
#учёный
#ран
#школы
#математика
#жизнь
#родители
#человек
#интервью
#журнал
#лицей
#мир
#выбор
#петербург
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналиста Невзорова** с женой внесли в список экстремистов и террористов в РФ
19 марта 2025, 17:52

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*/nevzorovofficial)

Признанного иноагентом в России журналиста Александра Невзорова** с его женой Лидией*** внесли в список экстремистов и террористов, как объединение. Информация об этом размещена в соответствующей базе Росфинмониторинга.
«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович** (признан иноагентом), 03.08.1958 г.р., уроженец город Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна*** , 29.03.1973 г.р., уроженка города Ленинграда», — сказано в сообщении.
Деятельность супругов является в РФ запрещенной, а их имущество конфисковано в пользу государства. Лидию Невзорову*** также штрафовали за отсутствие маркировки иноагента при репосте. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, кто из иноагентов пытается обжаловать штраф через суд.

Читайте также:

Адвокат Останина заявил, что комику сломали рёбра при задержании

Развращал девочек во время командировок: бывший муж Юлии Коваль оказался педофилом. Шокирующие детали дела и причины развода

В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

**Александр Невзоров признан иноагентом в РФ и внесен в перечень экстремистов и террористов

***Лидия Невзорова внесена в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
#иноагенты
#террористы
#экстремизм
#минюст рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работы по дому Басевича завершат в декабре 2026 года
19 марта 2025, 17:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Петербурге продолжается строительство апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей подрядчика.
По данным издания, апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана будут располагаться в историческом здании – доме Басевича на Большой Пушкарской улице.

На сегодняшний день идут работы по усилению основания здания. А на уровне 6-7-го этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе с дымоходами и системами вентиляции.

«Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его в данный момент обследуют и устанавливают леса. Затем начнется этап воссоздания лицевого облика фасада. Уже сейчас идет ремонт кирпичных стен», – рассказали в компании.

Полное завершение работ в доме Басевича планируют в декабре 2026 года.

Тем временем строится спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана, где будут располагаться залы для занятий хореографией. Там уже завершается устройство монолитного каркаса и фасада здания, а также почти готовы внутренние инженерные коммуникации и кровля. Ведутся отделочные работы. Закончить объект планируется в декабре текущего года.

Читайте также:

Минкульт РФ не планирует передавать «Ленфильм» в управление Смольного

В Петербурге согласовали проект реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

В Петербурге впервые выпустили газету с запахом
#ремонт
#проект
#компании
#апартаменты
#кровля
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате