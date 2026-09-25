Корнилов день 26 сентября: какое значение имела репа и почему нельзя было гадать с помощью зеркал, народные приметы и запреты
26 сентября на Руси считали днем, когда нужно было окончательно убирать с грядок корнеплоды, а вместе с ними — соблюдать множество необычных запретов и поверий. В православной традиции в эту дату чтят память священномученика Корнилия Сотника, а народные приметы предсказывают по погоде, птицам и даже поведению коров, какой будет осень и зима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
История Корнилия — первого язычника, принявшего христианство
Корнилий жил в I веке в Кесарии Палестинской — крупном городе на побережье Средиземного моря, где находилась резиденция римского наместника. Он служил сотником в Италийской когорте римской армии. Согласно Деяниям святых апостолов, формально Корнилий оставался язычником, однако почитал Бога, много молился и помогал нуждающимся.
Однажды сотнику явился ангел и сообщил, что его молитвы услышаны. Он велел Корнилию отправить людей в Иоппию и пригласить оттуда Симона, называемого Петром. Сотник выполнил указание и послал за апостолом двух слуг и благочестивого воина.
К приезду Петра Корнилий собрал в своем доме родственников и близких друзей. Когда апостол прибыл, сотник пал к его ногам, однако Петр поднял его со словами, что сам является человеком. После этого апостол начал рассказывать собравшимся об Иисусе Христе.
Во время проповеди на Корнилия и находившихся рядом с ним людей сошел Святой Дух. Прибывшие вместе с Петром христиане были поражены тем, что этот дар получили язычники. После этого апостол распорядился крестить хозяина дома и его домашних.
Событие имело большое значение для ранней Церкви: Корнилий стал первым язычником, принявшим христианство.
После крещения он оставил прежнюю жизнь и последовал за апостолом Петром, который впоследствии рукоположил его в епископы. Некоторое время они вместе проповедовали в разных городах и селениях.
Позднее в Эфесе Петр и Корнилий встретились с апостолом Тимофеем. Там они узнали, что в городе Скепсии особенно сильно язычество. Был брошен жребий, кому отправиться туда с проповедью, и выбор пал на Корнилия.
Как рухнуло языческое капище
Скепсией управлял Димитрий — убежденный язычник, враждебно относившийся к христианам. Он вызвал Корнилия к себе и потребовал принести жертву языческим богам.
Святой попросил отвести его в капище, где вместо поклонения идолам обратился к Богу. После его молитвы произошло землетрясение, и храм рухнул. Под обломками оказались жена Димитрия Еванфия и их сын Димитриан. Самого Корнилия правитель приказал заключить в темницу.
Вскоре стало известно, что Еванфия и Димитриан живы и из-под развалин призывают Бога христиан. Тогда Димитрий освободил Корнилия и попросил его спасти свою семью.
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Святой пришел к разрушенному капищу и помолился. После этого женщина и мальчик вышли из-под обломков невредимыми.
Увидев произошедшее, Димитрий вместе с женой, сыном, домашними и еще 277 жителями Скепсии приняли крещение.
После этого Корнилий еще долго оставался в городе, укреплял новообращенных в вере и продолжал проповедовать христианство язычникам. Дожив до глубокой старости, он собрал свою паству, дал последние наставления и мирно скончался. Христиане похоронили святого в Скепсии.
Корнилов день 26 сентября
В народном календаре 26 сентября известно как Корнилов день, Корнилье, а в некоторых регионах — Корнилия. С этой даты, согласно народным представлениям, наступала пора собирать с грядок корнеплоды: редьку, свеклу, морковь, репу и другие овощи.
Крестьяне считали, что после этого срока корни в земле уже не растут, а начинают подмерзать. Первые холода часто приходили в конце сентября, поэтому медлить с уборкой оставшегося урожая было нельзя.
Именно поэтому имя святого Корнилия связывали со словом «корень». В народе говорили: «С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет», «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон».
Собранные овощи перебирали. Поврежденные сразу использовали для приготовления еды, а крепкие отправляли в погреба на хранение.
Репу варили, парили и ели сырой. Морковь добавляли в разные блюда, свеклу использовали для горячей еды и зимних заготовок.
Обычаи дня
Особое место в традициях Корнилова дня занимала репа. В этот день существовал обычай собираться всей семьей за ужином и обязательно ставить на стол блюда из этого овоща.
Репу натирали на терке, смешивали с луком, квасом и постным маслом либо тонко нарезали, солили и оставляли до появления сока. В деревнях шутили: «На столе семь перемен, и всё одна редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках и редька целиком».
Редьку ценили не только как продукт. Ее использовали и как домашнее средство от простуды. Сок корнеплода смешивали с медом, а в некоторых рецептах сердцевину редьки вырезали, заполняли медом и оставляли настаиваться.
Репа также считалась символом согласия и домашнего уюта. Верили, что если каждый член семьи попробует ее, то сможет уберечься от болезней на всю зиму.
Согласно старинному обычаю, молодожены 26 сентября ели репу с медом. Предки верили, что такое угощение поможет сохранить согласие между мужем и женой, сделает брак крепким и счастливым.
Бытовало и другое поверье: если в этот день начинался дождь, полезно было выйти под него. Считалось, что капли очищали от дурных мыслей и заряжали жизненной силой на год вперед.
Существовал также обычай с луковицей. Ее полагалось посадить в горшок и загадать желание. Если к утру 27 сентября появлялся росток, считалось, что задуманное исполнится в ближайшее время.
Главные запреты дня
С Корниловым днем связывали множество суеверий и предостережений. Одним из главных запретов была большая уборка в доме. Хозяйки 26 сентября старались не подметать полы, не вытирать пыль и вообще не заниматься уборкой. Считалось, что вместе с мусором можно было вынести из избы деньги, достаток и удачу, а вместе с водой — спокойствие семьи.
Не следовало и позволять гостям мыть за собой посуду: по поверью, посторонний человек мог «смыть» семейное счастье хозяев.
Существовали и другие запреты. В частности, 26 сентября не советовали:
- ссориться с близкими — конфликт мог затянуться, а помириться было бы трудно;
- назначать свадьбу или договариваться о сватовстве — считалось, что такой брак окажется непрочным;
- одиноким людям спать на двух подушках — по поверью, это отдаляло встречу с будущей второй половиной;
- девушкам подолгу смотреться в зеркало — считалось, что отражение может «украсть» красоту и молодость;
- гадать с помощью зеркал — такие действия, согласно поверьям, привлекали нечистую силу;
- много смеяться и устраивать веселые гулянья — чрезмерное веселье могло привлечь злых духов, которые выходили к деревням из леса;
- совершать крупные покупки — дорогая вещь могла не принести радости или быстро прийти в негодность;
- без необходимости заводить важные новые знакомства — отношения, начатые 26 сентября, могли обернуться разочарованием.
От тумана до поведения коров: что обещала погода
Корнилов день считался одним из последних относительно теплых дней ранней осени. Крестьяне внимательно следили за природой, осадками, птицами и домашними животными, пытаясь определить, когда наступят холода и какой окажется будущая зима.
Считалось, что туманное и дождливое утро сулит теплую осень, а сильный иней на траве — солнечный день. Дождь, который идет целый день, предвещал мокрый октябрь.
Особое значение придавали ветру: если он был северным и порывистым, ожидали раннего прихода зимы. Ясное утреннее небо, напротив, обещало сухую погоду на неделю.
Низко летящие птицы считались предвестниками скорого дождя, а большое количество паутины в воздухе — признаком затяжного тепла. Если вода в колодце становилась холоднее, ожидали заморозков.
Даже поведение домашних животных связывали с будущей погодой: если коровы мычали громче обычного, это воспринималось как знак перемены погоды.
Еще одна примета касалась листьев: если они быстро опадали, зима, согласно народным представлениям, должна была оказаться суровой.
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Другие приметы связывали с конкретными природными явлениями: теплый дождь обещал хороший урожай в следующем году, а красноватая луна — скорое усиление ветра и ухудшение погоды.
Считалось также, что если грачи уже улетели, снег и похолодание не за горами, а активная линька кур и уток предвещает сравнительно мягкую зиму.
Появление пузырьков на поверхности воды в канаве и характерное бульканье воспринимались как признаки дождя и ненастья, а сухая и теплая погода — как знак того, что осеннее тепло продержится еще некоторое время.