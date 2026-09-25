Корнилов день 26 сентября: какое значение имела репа и почему нельзя было гадать с помощью зеркал, народные приметы и запреты

25 сентября 2026, 10:19

Фото: iStock/schulzie

26 сентября на Руси считали днем, когда нужно было окончательно убирать с грядок корнеплоды, а вместе с ними — соблюдать множество необычных запретов и поверий. В православной традиции в эту дату чтят память священномученика Корнилия Сотника, а народные приметы предсказывают по погоде, птицам и даже поведению коров, какой будет осень и зима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание История Корнилия — первого язычника, принявшего христианство Как рухнуло языческое капище Корнилов день 26 сентября Обычаи дня Главные запреты дня От тумана до поведения коров: что обещала погода

История Корнилия — первого язычника, принявшего христианство

Фото: iStock/dimid_86

Как рухнуло языческое капище

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Корнилов день 26 сентября

Фото: iStock/Dzurag

Обычаи дня

Фото: iStock/Studio Grand Web

Главные запреты дня

ссориться с близкими — конфликт мог затянуться, а помириться было бы трудно;

назначать свадьбу или договариваться о сватовстве — считалось, что такой брак окажется непрочным;

одиноким людям спать на двух подушках — по поверью, это отдаляло встречу с будущей второй половиной;

девушкам подолгу смотреться в зеркало — считалось, что отражение может «украсть» красоту и молодость;

гадать с помощью зеркал — такие действия, согласно поверьям, привлекали нечистую силу;

много смеяться и устраивать веселые гулянья — чрезмерное веселье могло привлечь злых духов, которые выходили к деревням из леса;

совершать крупные покупки — дорогая вещь могла не принести радости или быстро прийти в негодность;

без необходимости заводить важные новые знакомства — отношения, начатые 26 сентября, могли обернуться разочарованием.

От тумана до поведения коров: что обещала погода

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi