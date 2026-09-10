Стало известно, что россияне считают главным источником мотивации на работе

10 сентября 2026, 09:10

Зарплата стала главным стимулом для 57% россиян на работе

Фото: iStock/catalis

Более половины россиян связывают желание работать с достойным доходом и прозрачной зависимостью вознаграждения от результатов. Такой вариант назвали 57% участников опроса медиахолдинга Rambler&Co. Об этом пишет РИА Новости.