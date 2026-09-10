Стало известно, что россияне считают главным источником мотивации на работе
Более половины россиян связывают желание работать с достойным доходом и прозрачной зависимостью вознаграждения от результатов. Такой вариант назвали 57% участников опроса медиахолдинга Rambler&Co. Об этом пишет РИА Новости.
Еще 23% респондентов считают важными уважение со стороны руководства и комфортную обстановку в коллективе. Интерес к профессии и ощущение пользы от своего труда мотивируют 10% участников исследования.
Четкие рабочие задачи и возможность влиять на цели организации оказались ключевыми факторами для 7% опрошенных. Гибкий график и право самостоятельно распределять время выбрали 3% россиян.
При этом 40% участников не готовы принимать дополнительные обязанности без прибавки к доходу или перспективы повышения. Постоянные авралы и сообщения вне рабочего времени раздражают 17% респондентов. Столько же негативно воспринимают размытые требования начальства и частую смену правил.
Нехватку отзывов о результатах труда назвали демотивирующим фактором 17% россиян. Еще 9% указали на рост ответственности без расширения полномочий.
Главной ценностью при выборе работы 33% опрошенных назвали надежность компании и уверенность в будущем. Стабильный доход с понятным механизмом индексации важен для 31%. Баланс между карьерой и личной жизнью поставили на первое место 23% участников.
Опрос Rambler&Co проходил с 27 августа по 3 сентября 2026 года. В нем участвовали свыше двух тысяч интернет-пользователей.
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