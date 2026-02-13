«Веселые девчонки»: Психолог объяснил, как женская дружба влияет на здоровье
Психолог Самбурский: Общение с подругами спасает женщин от стресса
Общение с подругами помогает женщинам спастись от стресса и решить имеющиеся проблемы. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, социальные связи делают людей более счастливыми и способствуют увеличению продолжительности жизни. А общение с подругами дает женщинам возможность почувствовать, что, несмотря на возраст, все остались такими же «веселыми девчонками», как и прежде.
«Если есть понимание, честность и откровенность, общение становится прекрасным буфером от стресса, любое имеющееся в жизни напряжение переносится легче. В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче», — рассказал Самбурский Москве 24.
Однако он добавил, что для сохранения близких взаимоотношений важно ежедневное общение. Также можно придумать традиции, например совместный субботний поход в какое-то интересное место.