«Веселые девчонки»: Психолог объяснил, как женская дружба влияет на здоровье

13 февраля 2026, 16:06

Психолог Самбурский: Общение с подругами спасает женщин от стресса

Фото: iStock/gpointstudio

Общение с подругами помогает женщинам спастись от стресса и решить имеющиеся проблемы. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.





По его словам, социальные связи делают людей более счастливыми и способствуют увеличению продолжительности жизни. А общение с подругами дает женщинам возможность почувствовать, что, несмотря на возраст, все остались такими же «веселыми девчонками», как и прежде.





«Если есть понимание, честность и откровенность, общение становится прекрасным буфером от стресса, любое имеющееся в жизни напряжение переносится легче. В том числе всегда есть возможность обсудить сложности на личном фронте или в воспитании детей. Как минимум человеку станет легче», — рассказал Самбурский Москве 24.