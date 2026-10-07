Турецкие отели начали массово отказывать одной категории туристов

07 октября 2026, 12:00

Baza: турецкие отели массово отказывают в заселении одиноким мужчинам

Фото: iStock/kadmy

В Турции администрации отелей начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям из-за опасения пьяных дебошей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.