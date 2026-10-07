Турецкие отели начали массово отказывать одной категории туристов
В Турции администрации отелей начали массово отказывать в заселении одиноким мужчинам и мужским компаниям из-за опасения пьяных дебошей. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По его информации, в одном номере двух друзей селят крайне редеко, а туристу без спутницы могут вообще не продать тур. На сервисах бронирования даже появился отдельный фильтр «принимает одиноких мужчин», чтобы сделать поиск подходящих вариантов проще. Как пояснили представители туроператоров, проблема прежде всего касается семейных гостиниц на первой линии. При этом отказ в заселении может прийти в последний момент — уже на стойке регистрации.
Отельеры объясняют свою позицию тем, что мужчины чаще пьют и провоцируют конфликты. Если в компании есть хотя бы одна женщина, ограничения снимаются полностью: считается, что она способна контролировать поведение своих спутников. Эксперты отмечают, что такой жесткий подход характерен именно для Турции, тогда как в Египте на пол гостей внимания практически не обращают.
Ранее сообщалось, что российские туристы купили тур в Египет за 360 тысяч рублей и попали в грязный номер.
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