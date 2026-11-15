Психолог объяснил, почему в США пропадает необходимость мыслить критически
У американских школьников слабеет потребность в критическом мышлении по мере распространения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом РИА Новости рассказал профессор психологии университета Мичигана Кай Кортина.
Он объяснил, что ситуация напоминает историю с калькуляторами: когда они широко вошли в оборот, начались споры о том, как теперь учить математике. Из-за нового устройства необходимость учить таблицу умножения отпала.
Люди стали реже считать в уме, поскольку под рукой есть техника, и уже не каждый сможет назвать результат даже простейших вычислений. Похожим образом обстоит дело с задачами, которые можно переложить на искусственный интеллект.
Профессор надеется, что образовательная среда адаптируется — как это произошло в случае с математикой. По словам Кортина, после долгих изменений обучение построили так, что дети фактически не учат таблицу умножения, однако к концу школы программа охватывает предмет глубже, чем 50 лет назад.
Читайте также: