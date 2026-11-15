На Камчатке девочка получила травму головы при катании на тюбинге
На Камчатке девочка травмировала голову во время катания на тюбинге. Об этом в ночь на 15 ноября сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Камчатки».
Инцидент произошёл в селе Каменское. Ребёнок катался с друзьями с пригорка, который не был предназначен и приспособлен для такого отдыха. Девочка врезалась в металлический предмет и получила закрытую черепно-мозговую травму.
Пострадавшую планируют перевезти в краевое учреждение здравоохранения. Прокуратура Пенжинского района проводит проверку по факту инцидента. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и процессуальные решения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ногайском районе Дагестана произошло ДТП с участием лошади, в результате которого погибла женщина. Подробности читайте здесь.
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