На Камчатке девочка получила травму головы при катании на тюбинге

15 ноября 2026, 03:46

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Камчатки» @kamproc41

На Камчатке девочка травмировала голову во время катания на тюбинге. Об этом в ночь на 15 ноября сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Камчатки».