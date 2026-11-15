В Казани с остановившегося колеса обозрения эвакуировали всех застрявших людей

15 ноября 2026, 02:27

В Казани с остановившегося колеса обозрения эвакуировали 27 человек, включая 10 детей

Фото: канал в MAX «ГУ МЧС России по Республике Татарстан»/@mchs_tatarstan

В Казани с остановившегося колеса обозрения сняли 27 человек, включая 10 детей. Об этом рассказали в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.