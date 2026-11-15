В Казани с остановившегося колеса обозрения эвакуировали всех застрявших людей
В Казани с остановившегося колеса обозрения сняли 27 человек, включая 10 детей. Об этом рассказали в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.
Напомним, что аттракцион высотой 65 метров, расположенный на улице Фатыха Амирхана, остановился 14 ноября. По предварительным данным, причиной блокировки колеса обозрения стало выгорание тормозного выпрямителя, отвечающего за работу мотор-редукторов.
Кассиры и администрация не смогли сразу назвать точное число посетителей — его подсчитали, просмотрев записи видеонаблюдения. Для проверки верхних кабинок специалисты использовали тепловизор.
Пятнадцать человек, в том числе семеро несовершеннолетних, спустились на землю самостоятельно, когда колесо обозрения прокрутили вручную. Остальных посетителей сняли с высоты с помощью автолестницы АЛ-52, канатно-спускового устройства и трёхколенной приставной лестницы. В настоящий момент спасательные работы завершены.
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