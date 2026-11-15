В прибрежных районах Сахалинской области закрыли навигацию для маломерных судов
В прибрежных районах Сахалинской области с 15 ноября 2026 года закрыли навигацию для маломерных судов. Об этом сообщили в канале «МЧС Сахалинской области» на платформе MAX.
Уточняется, что на внутренних водоёмах навигация продлится до начала ледостава. Спасатели отметили, что в северной и центральной частях Сахалина на водных объектах уже начал формироваться ледовый припай.
Кроме того, гражданам напомнили, что людям и транспорту крайне опасно выходить на неокрепший лёд. Безопасная толщина припая для отдыха и рыбалки составляет 10–15 сантиметров.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке девочка получила закрытую черепно-мозговую травму во время отдыха с друзьями. Она каталась на тюбинге с пригорка, который не был предназначен и приспособлен для подобных целей. Подробности читайте здесь.
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