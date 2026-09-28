В Подмосковье раскрыли мошенничество с фиктивными инвестициями на бирже
Полицейские городского округа Лосино-Петровский раскрыли мошенничество с фиктивными инвестициями на бирже. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В полицию с заявлением обратилась 58-летняя местная жительница.
«Установлено, что потерпевшая получила от неизвестного в мессенджере предложение дополнительного заработка путём инвестиций на бирже. Аферист убедил женщину выполнить ряд действий для получения прибыли. Для этого понадобилось оформить несколько кредитных займов, часть средств из которых жертва перечислила в «личный кабинет биржи», а другую часть передала «доверенным лицам». Сумма ущерба превысила два миллиона рублей», – рассказала Петрова.После выполнения всех требований аферистов женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнюю москвичку, которая исполнила в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас правоохранители устанавливают соучастников фигурантки и другие эпизоды её противоправной деятельности.