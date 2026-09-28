Первое заседание Мособлдумы восьмого созыва назначили на 1 октября

28 сентября 2026, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Первое заседание Московской областной Думы восьмого созыва состоится 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





К работе приступит обновлённый более чем наполовину состав парламента – 50 депутатов от пяти партий.



На заседании будут зарегистрированы фракции. Также предстоит решить организационные вопросы: избрать руководство думы и наделить полномочиями сенатора – представителя Мособлдумы в Совете Федерации. Один из депутатов будет избран на эту должность и сдаст мандат. Если его избрали по партийному списку, мандат передадут следующему кандидату в списке, если по одномандатному округу, – будут назначены дополнительные выборы.

«Первое заседание – всегда точка отсчёта. Впереди большие задачи: развитие экономики, благоустройство городов, строительство социальных объектов, помощь участникам СВО, поддержка семей с детьми. Наша главная задача – обеспечить эффективную работу всего депутатского корпуса. Каждый комитет, каждый депутат должны понимать свою зону ответственности. От этого зависит, насколько быстро и качественно будут приниматься законы, необходимые Подмосковью», – отметил председатель Мособлдумы седьмого созыва Игорь Брынцалов.