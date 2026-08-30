«Саморазрушение»: Психолог раскрыл неочевидную причину любви к экстриму

30 августа 2026, 12:09

Психолог Денисов-Мельников: риск может быть формой саморазрушения

Фото: Istock/Oleksandr_Masnyi

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, что тяга к риску и поиск острых ощущений иногда скрывают неосознанное желание навредить себе.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что за этим стоит не суицидальный настрой, а внутренняя установка «будь что будет».

«Тогда риск становится социально приемлемой формой саморазрушения. Не суицид, но игра рядом с этой темой. Есть и нейропсихологический момент. За оценку последствий, торможение импульсов и критическое мышление во многом отвечают лобные отделы мозга. Они созревают не сразу, примерно до 24–25 лет. Поэтому подростки и молодые люди чаще рискуют: мозг уже хочет драйва, а система контроля и оценки рисков не всегда работает в полную силу», — пояснил психолог.