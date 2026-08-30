«Саморазрушение»: Психолог раскрыл неочевидную причину любви к экстриму
Психолог Денисов-Мельников: риск может быть формой саморазрушения
Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, что тяга к риску и поиск острых ощущений иногда скрывают неосознанное желание навредить себе.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что за этим стоит не суицидальный настрой, а внутренняя установка «будь что будет».
«Тогда риск становится социально приемлемой формой саморазрушения. Не суицид, но игра рядом с этой темой. Есть и нейропсихологический момент. За оценку последствий, торможение импульсов и критическое мышление во многом отвечают лобные отделы мозга. Они созревают не сразу, примерно до 24–25 лет. Поэтому подростки и молодые люди чаще рискуют: мозг уже хочет драйва, а система контроля и оценки рисков не всегда работает в полную силу», — пояснил психолог.Денисов-Мельников заявил, что причины склонности к риску бывают разными — от особенностей характера до единственного способа получать яркие эмоции. Однако врач предупреждает: если экстрим становится главным источником впечатлений, повседневность кажется серой, а спокойные отношения — скучными.