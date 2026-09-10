Врач назвал четыре научно доказанных способа укрепить иммунитет
Иммунолог Леонардо Мендонса перечислил четыре научно доказанных способа укрепить иммунитет перед началом сезона простуд. Об этом пишет издание Terra.
Специалист рекомендует обогатить рацион клетчаткой и сделать меню более разнообразным. По его мнению, это полезнее, чем использовать различные добавки для быстрого решения проблемы. Также важно обеспечивать качественный сон, поскольку хронический недосып увеличивает выработку воспалительных маркеров, что негативно сказывается на иммунной системе.
Кроме того, иммунолог советует пить больше воды. Недостаток жидкости снижает способность организма нейтрализовать свободные радикалы и перегружает иммунные клетки. Это особенно необходимо для слизистых оболочек носа, рта и горла, которые являются первым физическим барьером против респираторных вирусов и теряют свою фильтрующую функцию при пересыхании, пояснил Мендонса. Наконец, он рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями.
Читайте также: