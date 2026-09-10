Врач назвал четыре научно доказанных способа укрепить иммунитет

10 сентября 2026, 15:37

Врач Мендонса: Для укрепления иммунитета нужно включить в рацион много клетчатки

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Иммунолог Леонардо Мендонса перечислил четыре научно доказанных способа укрепить иммунитет перед началом сезона простуд. Об этом пишет издание Terra.