Россиянам рассказали, в какие дни недели сложнее всего работать

10 сентября 2026, 19:29

Психолог Кольцова: четверг и пятница являются самыми тяжелыми днями для работы

Фото: iStock/chaiyapruek2520

Самыми трудными днями недели для работы являются понедельник, четверг и пятница. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что у всех людей за неделю накапливается когнитивная нагрузка, которая к выходным достигает максимума. Таким образом, сложнейшими являются четверг и пятница. В эти дни снижается уровень внимания, а также способность запоминать и работать с информацией. Кроме того, сложные задачи не стоит решать и в понедельник, поскольку многим ещё не удается войти в рабочий ритм после двухдневного отдыха.





«Самыми же идеальными днями для работы можно назвать вторник и среду. Именно на них лучше стараться назначать контрольные у детей, а у взрослых — важные переговоры и решение самых сложных вопросов. Потому что люди уже втянулись в трудовой процесс, но еще не устали», — пояснила Кольцова.