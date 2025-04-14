Психолог объяснила, из-за чего люди попадают в нездоровые отношения и как это исправить

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В современное мире все чаще встречаешь истории, в которых отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему жертвы снова и снова выбирают жестоких партнеров, невзирая на всю боль и неприятные ощущения?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему многие люди сознательно выбирают эмоциональные качели в отношениях.
По ее словам, неумение подстраиваться под другого — ложные карты, мешающие построить здоровые отношения, в которых люди счастливы больше, чем несчастливы.
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«Все эмоциональные всплески характерны для людей с симптомами психопатических расстройств: нарциссизм, абьюзивность. Это не диагнозы, но симптомы, указывающие на изменения психики. Либо потребность в эмоциях возникает из-за неумения справляться со своим отношением к обстоятельствам, которые происходят, неумение контролировать свои чувства и проявлять гибкость», — сказала эксперт.
По ее словам, неумение подстраиваться под другого — ложные карты, мешающие построить здоровые отношения, в которых люди счастливы больше, чем несчастливы.
«Здоровые отношения — очень спорный вопрос, в современном мире это, прежде всего, когда оба партнера получают удовольствия больше, чем расстройства. Какой-то формулы здоровых отношений, что все должно быть спокойно, что мужчина должен дарить цветы, нет», — заявила Сальникова.
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Анастасия Панченко