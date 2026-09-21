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Тяга к мелу при беременности может указывать на дефицит железа

Врач Умрюхин: нехватка железа приводит к изменению восприятия вкуса
Фото: iStock/Olga Yastremska

Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин сообщил, что желание есть мел, лед или другие несъедобные вещества нередко связано с нехваткой железа. Такой дефицит влияет на работу вкусовых рецепторов и меняет пищевые предпочтения.



В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что при недостатке железа сокращается число вкусовых сосочков на языке. Из-за этого человек иначе ощущает привычные вкусы и может испытывать тягу к продуктам и предметам с необычным привкусом, включая мел или гудрон.

Во время беременности потребность в железе заметно растет. Организм расходует его на кроветворение и развитие плода. Если запасы не пополняются, у женщины могут появиться необычные гастрономические желания.

Умрюхин призвал не связывать любовь к мелу автоматически с дефицитом кальция. При подобных симптомах стоит сдать анализы и определить причину, прежде чем принимать добавки или пытаться удовлетворить тягу к несъедобным веществам.

Нарушения вкуса и запаха встречаются и после коронавирусной инфекции. По словам физиолога, в этот период привычная еда, в том числе мясо или яйца, иногда приобретает для человека неприятный, «гнилостный» запах.

Дарья Осипова

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