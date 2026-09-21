Тяга к мелу при беременности может указывать на дефицит железа
Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин сообщил, что желание есть мел, лед или другие несъедобные вещества нередко связано с нехваткой железа. Такой дефицит влияет на работу вкусовых рецепторов и меняет пищевые предпочтения.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что при недостатке железа сокращается число вкусовых сосочков на языке. Из-за этого человек иначе ощущает привычные вкусы и может испытывать тягу к продуктам и предметам с необычным привкусом, включая мел или гудрон.
Во время беременности потребность в железе заметно растет. Организм расходует его на кроветворение и развитие плода. Если запасы не пополняются, у женщины могут появиться необычные гастрономические желания.
Умрюхин призвал не связывать любовь к мелу автоматически с дефицитом кальция. При подобных симптомах стоит сдать анализы и определить причину, прежде чем принимать добавки или пытаться удовлетворить тягу к несъедобным веществам.
Нарушения вкуса и запаха встречаются и после коронавирусной инфекции. По словам физиолога, в этот период привычная еда, в том числе мясо или яйца, иногда приобретает для человека неприятный, «гнилостный» запах.
Читайте также: