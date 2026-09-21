Тяга к мелу при беременности может указывать на дефицит железа

21 сентября 2026, 11:02

Врач Умрюхин: нехватка железа приводит к изменению восприятия вкуса

Фото: iStock/Olga Yastremska

Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Алексей Умрюхин сообщил, что желание есть мел, лед или другие несъедобные вещества нередко связано с нехваткой железа. Такой дефицит влияет на работу вкусовых рецепторов и меняет пищевые предпочтения.