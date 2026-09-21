Врач назвал болезнь, которая способствует незаметной потере мышечной массы после 35 лет

21 сентября 2026, 12:33

Врач Шиндряева: мышцы после 35 лет незаметно теряются из-за саркопении

Фото: istockphoto/demaerre

Многие люди после 35-40 лет замечают, что привычные физические нагрузки даются тяжелее, а тело постепенно теряет прежний тонус и упругость, хотя показатели напольных весов остаются неизменными. Как рассказала главный врач ГП №2 Наталья Шиндряева, за этим стоит серьёзный и коварный процесс — саркопенический сценарий старения.