Врач назвал болезнь, которая способствует незаметной потере мышечной массы после 35 лет
Многие люди после 35-40 лет замечают, что привычные физические нагрузки даются тяжелее, а тело постепенно теряет прежний тонус и упругость, хотя показатели напольных весов остаются неизменными. Как рассказала главный врач ГП №2 Наталья Шиндряева, за этим стоит серьёзный и коварный процесс — саркопенический сценарий старения.
Саркопения представляет собой возрастное прогрессирующее уменьшение массы и силы скелетных мышц, пишет Life.ru. Если в молодости мышечная ткань обновляется быстро и легко поддерживает каркас тела, то с годами этот баланс нарушается: синтез новых мышечных белков начинает отставать от их разрушения.
Причины развития саркопении кроются в нескольких факторах. Во-первых, с возрастом меняется гормональный фон — снижается уровень анаболических гормонов, отвечающих за рост и сохранение тканей. Во-вторых, колоссальную роль играет хронический недостаток физической активности: организм устроен так, что неработающие мышцы постепенно атрофируются.
В-третьих, свой вклад вносят нарушения питания, дефицит белка и возрастные изменения обмена веществ. Из-за этого кальций и микроэлементы начинают вымываться из костей быстрее, чем усваиваться, запуская параллельный процесс — скрытый остеопороз. Обычные бытовые весы не способны зафиксировать такие внутренние изменения состава тела, поэтому проблема долгое время развивается незаметно.
Последствия потери мышечной массы и истончения костной ткани весьма серьёзны. Мышцы — это не просто красивая фигура, а главный метаболический орган, который защищает суставы, поддерживает осанку, регулирует уровень сахара в крови и отвечает за общую выносливость. Когда мышечный каркас слабеет, резко возрастает нагрузка на суставы и позвоночник, ухудшается координация движений, повышается риск падений, переломов и быстрой утомляемости. В итоге это напрямую подрывает качество жизни и самостоятельность в зрелом возрасте.
По словам эксперта, заботиться о здоровье костей и мышц сегодня стало намного проще благодаря возможностям столичного здравоохранения. По комплексной программе москвичи, например, могут пройти цифровую оценку рисков через приложение, которая учитывает индивидуальные особенности организма, возраст и образ жизни.
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