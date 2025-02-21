Психолог объяснила, почему мужчины пропадают после близости

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Всем известно, что психика мужчин и женщин сильно отличается. Так, недавние исследования показали, мужчины чаще влюбляются и сложнее переживают расставания. А женщины долго наблюдают и приглядываются до того, как довериться партнеру. Однако зачастую после эмоционального сближения мужчина без объяснения пропадает. Что это может значить?
Психолог Мария Медведева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему мужчина пропадает после того, как завоевывает доверие женщины.
По словам психолога, эта и есть так называемая «притирка», когда партнеры выясняют настоящие стороны друг друга после конфетно-букетного периода.
Фото: iStock/AntonioGuillem
Мария Медведева подчеркнула, что здоровые отношения от деструктивных отличаются вовлеченностью партнеров.
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«У женщин и мужчин разница в психике и в дохождении гормонов доверия. Мужчина влюбляется быстрее из-за высокого уровня дофамина, берет инициативу. А отдаляется спустя время, чтобы посмотреть, не бежит ли спутница за ним, не сильно ли она его душит, потому что, вроде как, впустила в свой круг», — объяснила эксперт.
По словам психолога, эта и есть так называемая «притирка», когда партнеры выясняют настоящие стороны друг друга после конфетно-букетного периода.
Фото: iStock/AntonioGuillem
Мария Медведева подчеркнула, что здоровые отношения от деструктивных отличаются вовлеченностью партнеров.
«Здоровые — это когда оба человека вовлечены, и смысл - построить уважительные и доверительные отношения. Мы всегда немножко рискуем, когда проверяем доверие и открываемся сами. Но без этого никак, надо доверять своей интуиции. Слушайте себя, мы сами себя никогда не обманываем», — посоветовала психолог.
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Анастасия Панченко