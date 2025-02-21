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Психолог рассказала, как побороть хроническую усталость

Психолог Абравитова: увлечения помогут справиться с хронической усталостью
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Для того, чтобы справиться с хронической усталостью, нужно уметь делегировать все возможные задачи, пробовать новые виды деятельности, четко разделять работу и отдых и уметь говорить «нет». Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова. Также, по ее словам, следует уделять максимум времени своим хобби и увлечениям.
«Занятия, которые приносят вам радость и удовольствие, помогают отвлечься от повседневных забот, снизить уровень стресса и зарядиться позитивной энергией. Когда вы уделяете время своим увлечениям, будь то чтение, рисование, спорт, садоводство или что-то другое, вы погружаетесь в процесс, который приносит удовольствие и помогает вам почувствовать себя живым и полным сил», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что на рынке труда наблюдается дефицит IT-специалистов. Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на платформу «Консоль», в северной столице 64% работодателей заявляют о нехватке сотрудников. Чаще всего им недостает специалистов уровня Senior и Middle.
«Наибольшую потребность компании испытывают в тестировщиках (48 %). На втором месте по востребованности оказались Backend-разработчики и руководители групп разработки (по 25 %). Замыкают тройку лидеров продакт-менеджеры (21 %). В список наиболее дефицитных специалистов также вошли Frontend-разработчики (19 %) и эксперты по информационной безопасности (18 %)», — отмечает издание.
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Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на риск развития инсульта
Терапевт Леонтьева: алкоголь повышает риск инсульта из-за повышения давления
21 февраля 2025, 23:42

Фото: iStock/peterschreiber.media

Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта из-за того, что приводит к повышению давления, нарушению сердечного ритма и повреждению печени. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Она подчеркнула, что влияние алкоголя на риск инсульта — это сложный и многофакторный процесс, где важно также учитывать разные виды инсульта, разные дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма.
«Небольшие дозы алкоголя могут оказать некоторое антикоагулянтное действие (разжижать кровь) и повысить уровень «хорошего» холестерина, что теоретически может снизить риск образования тромбов. Однако эти данные не являются однозначными и не должны служить поводом для начала употребления алкоголя. <…> Чрезмерное употребление алкоголя однозначно увеличивает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта», — пояснила специалист.
Леонтьева заключила, что для снижения риска возникновения инсульта следует придерживаться здорового образа жизни с правильным питанием и регулярной физической активностью.

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Диетолог раскрыла свойства чая с тулси и лавандой
Диетолог Соломатина: чай с тулси и лавандой поможет снять стресс и быстро уснуть
21 февраля 2025, 23:26

Фото: istockphoto/mescioglu

Чай с тулси и лавандой, который набирает популярность в социальных сетях, действительно обладает полезными свойствами, может помочь снять стресс и быстро уснуть. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, подчеркнув, что справиться с серьезными проблемами со сном, болезнями нервной и эндокринной систем отвар не сможет.
«Тулси, или базилик священный — это великолепный антиоксидант. В нем высокое содержание полезных антоцианов и полифенолов, которые снимают окислительный стресс с организма. А лаванда обладает седативным эффектом, ее в сушеном виде добавляют даже в подушки для лучшего засыпания. Она хорошо успокаивает нервную систему», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, каким должен быть ужин, чтобы утром не было последствий. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на 360.ru, специалист указала, что ужин должен быть легким и за 4 часа до сна, чтобы не спровоцировать утреннюю тошноту.
«Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20% от общей калорийности рациона. <…> Не менее 60% от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня», — приводят слова диетолога.
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Уролог рассказал, как сберечь мужское здоровье
Уролог Киселев: спорт, питание и половая жизнь позволят сберечь мужское здоровье
20 февраля 2025, 16:14

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Физическая активность, сбалансированное питание и регулярная половая жизнь позволят сохранить мужское здоровье. Об этом рассказал уролог-андролог казанской клинической больницы №7 Леонид Киселев в беседе с «Татар-информом».
Он также подчеркнул, что большую роль играет здоровый восьмичасовой сон, потому что благодаря ему поддерживается нормальный уровень тестостерона.
«Немаловажный факт – это регулярная половая жизнь и защищенный секс. Для каждого мужчины понятие нормы в этом деле индивидуальное. Однако длительные перерывы (больше двух недель) ни к чему хорошему не ведут», — поделился врач.
Киселев добавил, что на мужском здоровье крайне пагубно отражается курение. Курильщики со стажем более 10 лет даже в молодости могут привести к проблемам с эрекцией у 80% мужчин после 40 лет.

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Врач раскрыл опасные последствия распространенной привычки
Врач Миргородская: привычка тереть глаза грозит инфекциями и травмами
20 февраля 2025, 16:08

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Привычка тереть глаза руками может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая инфекции, травмы и ухудшение зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская в беседе с «Газетой.Ru».
«Самая очевидная причина для запрета — риск инфицирования переднего отдела глаза. Это может привести к бактериальному конъюнктивиту или блефариту, которые проявляются покраснением глаз, отёком век, выделениями, зудом и другими симптомами. Лечение таких заболеваний назначает врач, и оно может занять от нескольких дней до нескольких недель», — пояснила офтальмолог.
Вторая причина — при протирания глаза руками можно повредить его поверхность, что грозит эрозией роговицы или конъюнктивы. По словам Миргородской, без своевременного лечения такие травмы могут привести к длительным рецидивам или бактериальным осложнениям.

Также она подчеркнула, что привычка постоянно тереть глаза может привести к кератоконусу — серьезному заболеванию глаза.
«Оно вызывает истончение роговицы, изменение её формы и прогрессирующее ухудшение зрения, которое не корректируется очками или мягкими контактными линзами», — подчеркнула врач.
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Диетолог сделала неожиданное заявление о пельменях
Диетолог Русакова: следящим за фигурой не стоит есть пельмени чаще раза в неделю
20 февраля 2025, 15:20

Фото: istockphoto/Arx0nt

Тем, кто следит за фигурой, не стоит есть пельмени чаще одного-двух раз в неделю. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова. По ее словам, это блюдо хорошо утоляет голод из-за высокой калорийности, но его польза зависит от качества начинки.
«На среднюю порцию отварных пельменей (150–180 граммов) приходится 400–550 калорий, а в жареном продукте их еще больше. <…> Тем, кто следит за фигурой, не рекомендуется употреблять пельмени чаще одного–двух раз в неделю», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала о положительном влиянии сладкой газированной воды. В беседе со «Страстями», пишет «Сiбдепо», она отметила, что пить колу каждый день можно только для растворения желудочных безоаров. Газировка размягчает эти камни за счет угольной и фосфорной кислоты.
«Они размягчают структуру безоара. Комок быстрее расщепляется, а газирование помогает продвигать остатки пищи в кишечник. Однако процесс употребления колы для растворения безоаров должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — органических скоплениях», — пишет издание.
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