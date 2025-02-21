Психолог рассказала, как побороть хроническую усталость

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Для того, чтобы справиться с хронической усталостью, нужно уметь делегировать все возможные задачи, пробовать новые виды деятельности, четко разделять работу и отдых и уметь говорить «нет». Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова. Также, по ее словам, следует уделять максимум времени своим хобби и увлечениям.
«Занятия, которые приносят вам радость и удовольствие, помогают отвлечься от повседневных забот, снизить уровень стресса и зарядиться позитивной энергией. Когда вы уделяете время своим увлечениям, будь то чтение, рисование, спорт, садоводство или что-то другое, вы погружаетесь в процесс, который приносит удовольствие и помогает вам почувствовать себя живым и полным сил», — пояснила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время стало известно, что на рынке труда наблюдается дефицит IT-специалистов. Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на платформу «Консоль», в северной столице 64% работодателей заявляют о нехватке сотрудников. Чаще всего им недостает специалистов уровня Senior и Middle.
«Наибольшую потребность компании испытывают в тестировщиках (48 %). На втором месте по востребованности оказались Backend-разработчики и руководители групп разработки (по 25 %). Замыкают тройку лидеров продакт-менеджеры (21 %). В список наиболее дефицитных специалистов также вошли Frontend-разработчики (19 %) и эксперты по информационной безопасности (18 %)», — отмечает издание.Читайте также:
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